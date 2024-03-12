Gazze'ye açılan deniz koridorunu kullanacak ilk gemi yola çıktı

“İlk geminin yola çıkışı bir umut işaretidir. Daha birçok geminin takip etmesi için birlikte çok çalışacağız. Yardımların Filistinlilere ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Dünya Merkez Mutfağı ise geminin bu sabah Larnaka Limanı'ndan ayrıldığını belirterek “Pirinç, un, baklagiller, konserve sebzeler ve proteinlerden oluşan yaklaşık 200 ton gıda gönderdik”