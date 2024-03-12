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Dünya

Gazze'ye açılan deniz koridorunu kullanacak ilk gemi yola çıktı

AB öncülüğünde Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan Gazze'ye doğru açılacağı duyurulan ‘deniz koridoru'ndan geçecek ilk yardım gemisi, limandan bugün yola çıktı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İlk geminin yola çıkışı bir umut işaretidir. Daha birçok geminin takip etmesi için birlikte çok çalışacağız. Yardımların Filistinlilere ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Dünya Merkez Mutfağı ise geminin bu sabah Larnaka Limanı'ndan ayrıldığını belirterek “Pirinç, un, baklagiller, konserve sebzeler ve proteinlerden oluşan yaklaşık 200 ton gıda gönderdik” dedi.

11:50 - 12/03/2024 Salı
DHA
Gazze'ye açılan deniz koridorunu kullanacak ilk gemi yola çıktı
Gazze'ye açılan deniz koridorunu kullanacak ilk gemi yola çıktı
Gıda yardım sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı tarafından sağlanan gıdalarla yüklü
Open Arms gemisi, Amalthea Girişimi kapsamında Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan Gazze'ye doğru bugün yola çıktı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
“İlk geminin yola çıkışı bir umut işaretidir. Daha birçok geminin takip etmesi için birlikte çok çalışacağız. Yardımların Filistinlilere ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Dünya Merkez Mutfağı ise geminin bu sabah Larnaka Limanı'ndan ayrıldığını belirterek “Pirinç, un, baklagiller, konserve sebzeler ve proteinlerden oluşan yaklaşık 200 ton gıda gönderdik”
dedi.
Gazze arasında insani yardımlar için açılan 'deniz koridoru'
Amalthea girişimi ve deniz koridoru

Avrupa Birliği ve ABD öncülüğünde Gazze'ye gidecek insani yardımlar için Amalthea Girişimi çerçevesinde Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye açılacak ‘deniz koridorunun' 9 Mart Cumartesi günü açılacağı duyurulmuş, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, deniz yoluyla gidecek yardım yüklü ilk pilot geminin bu Pazar günü Gazze'ye ulaşmasının beklendiğini ifade etmişti.

#Gazze
#yardım gemisi
#Amalthea
38 dakika önce
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