Gazze'ye atılan yardım paketleri 18 Filistinliyi hayattan kopardı

Uçaklarla indirilen yardımların bir kısmının denize, bir kısmının işgal altındaki Filistin topraklarına, bir kısmının ise tehlikeli bölgelere düştüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun yardımlara ulaşmak isteyen Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.





Gazze'ye havadan yardım gönderen tüm ülkelerin daha önce de uyarıldığı ancak durumun tekrarlandığı belirtildi.





Açıklamada, "Yanlış, yersiz ve faydasız üsluptaki havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, 6 aydan beri aralıksız akut gıda kıtlığı ve açlık çeken Filistin halkına insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal ve hızla açılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.









Açıklamada, İsrail'in uluslararası kınama ve karar tasarılarını hiç sayarak sınır kapılarını ve geçiş noktalarını kapalı tutması, sivilleri zorla aç bırakarak öldürmesi, haksız abluka, soykırım ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam etmesi en güçlü şekilde kınandı.





ABD yönetiminin İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı abluka ve zorla aç bırakma politikasından sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, tüm uluslararası kuruluşları üzerlerine düşen görevi yerine getirme ve tüm dünya ülkelerine "işgalcilerin" işlediği soykırım suçunu kınama ve durdurmak için çalışma çağrısı yapıldı.











