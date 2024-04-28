Gazze'ye destek protestoları çığ gibi büyüyor: ABD'de 40 üniversite ve işçiler sokakta

Columbia Üniversitesi’nde İsrail zulmüne ABD’nin verdiği desteğe tepki gösteren öğrencilerin başlattığı eylemler 40’a yakın üniversiteye yayıldı. Siyasilerin mesnetsiz çıkışları ve polisin sert müdahalesi ABD genelinde infiale yol açarken, protestolar ülke geneline yayılmaya başladı. ABD’liler üniversite kampüslerine akın ederken, ülkedeki sivil toplum kuruluşları da eyleme destek vermeye başladı. Böylelikle 2 hafta önce üniversite kampüsünde başlayan eylemler ilk kez halka ulaştı. Biden yönetimi, Gazze gösterilerinin Black Lives Matter hareketinin eylemleri gibi büyük bir başkaldırıya dönüşmesinden endişe duyuyor.

İLK DEFA HALKLA BİRLEŞTİ

ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçisi gösterilere yeni katılan The City College of New York (City College) isimli üniversitedeki protestolara, ikinci gününde şehirdeki bazı işçi grupları ve sivil aktivistler de katıldı. Manhattan'daki City College kampüsünde iki gündür devam eden Filistin destekçisi protestolarda ilk kez, kendilerini "New York Workers" olarak adlandıran işçiler ve bazı aktivistler de yer aldı. City College öğrencilerinin okul kampüsünde kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, bu yönüyle, bir üniversitedeki öğrencilerin yaptığı protestonun sokağa taşıp halkla birleşmesi anlamında ilki teşkil etti. Protestoların, ABD'de üniversitelerden başlayarak yeniden ivme kazanması, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, bazı STK ve işçi sendikaların da devreye girmesiyle, "Black Lives Matter" benzeri, geniş çaplı bir sokak hareketine dönüşe ihtimalini güçlendiriyor.

VEKİLLERDEN ZİYARET

Üniversite kampüsünde, dayanışma kampının kurulduğu parkta Müslüman gençler, cuma namazını birlikte kılarken, destek veren diğer protestocular ise, saygı gereği namaz esnasında protestolarına ara verdi. New York'ta yaşayan Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de ellerinde İsrail ve Siyonizm karşıtı pankartlarla katıldıkları protestoda, "Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını" açıkça belirtti. New Yorklu Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, üniversitenin kampüsündeki dayanışma kampına gelerek destek sözü verdi. Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da, dün Columbia'daki Gazze Dayanışma Kampı'nı ziyaret ederek, Filistin destekçilerinin yanında poz vermişti.

AKADEMİSYENLER POLİSLERİN GİRMESİNİ ENGELLEDİ

2 profesörün tutuklandığı Emory Üniversitesi’ndeki eylemler sürerken, üniversitede görevli diğer akademisyenler de gösterilere destek vermeye başladı. Önceki gece, polisin üniversite kampüsüne girmeye çalıştığı sırada öğretim görevlileri birbirlerini tutarak kapının önünde barikat oluşturdu

ve polisin girmesine müsaade etmedi.

NAMAZ KILANLARA ETTEN DUVAR

Colorado Üniversitesi’ndeki kampa güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sosyal medyada tepki topladı. Auraria Kampüsü’nde başlayan eylemlere polis göz yaşartıcı gaz, cop ve elektro şok tabancası ile müdahale etti. Kurusıkı tabancayla havaya ateş açılırken, olaylarda 40 kişi tutuklandı. Ohio Üniversitesi’nde ise, Müslüman aktivistlerin yatsı namazını kıldığı sırada güvenlik güçleri harekete geçti. Gayrimüslim öğrenciler, namaz kılanların etrafını sararak adeta etten duvar oldu. Polise geçit vermeyen öğrencilerin bu davranışı takdir toplarken, olaylarda 16’sı öğrenci

36 kişi tutulandı.

ÖĞRENCİLERİ CAYDIRMAK İÇİN TEHDİT

George Washington Üniversitesi’nde, üniversite yönetiminin öğrencileri eğitim hayatı ile tehdit ettiği ortaya çıktı. Protestolara başlarda 100’e yakın öğrenci katılmıştı. Sayının giderek artması üzerine üniversite yönetimi, öğrencilere mesaj yoluyla kredi notlarını ve yurtlarını kaybedebilecekleri tehdidinde bulundu. Öğrencilerden bir kısmı eğitim hayatlarının riske girmesi endişesiyle eylemlere katılmaktan vazgeçerken, sivil halkın desteğini arttırdığı ve yüzlerce

kişinin bölgeye akın ettiği ifade edildi.

40 ÜNİVERSİTEYE ULAŞTI

Başlarda birkaç üniversiteden öğrenci grubunun destek açıkladığı gösterilerde, sayı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 40 üniversitenin gösterilere destek verdiği düşünülüyor. Son olarak, Northwestern Üniversitesi, Pensilvanya Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi öğrencileri de Filistin’de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek adına protesto gösterileri düzenledi.

DÜNYANIN HER YERİNDE

Diğer yandan ABD’de başlayan gösteriler dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Avustralya'nın Sidney ve Melbourne üniversitelerindeki öğrenciler, kampüs bahçelerine kamp kurarak İsrail’e karşı eylem başlattıklarını duyurdu. Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı Almanya’nın başkenti Berlin’de parlamento binası önüne kamp kuran Filistinlilere büyük destek geldi. Fransa’nın başkenti Paris’te de öğrencilerin başlattığı eyleme halk destek verdi.

Mesleğimi kaybedebilirim ama oturup izleyemezdim

Indiana Üniversitesi’nde Coğrafya Profesörü olarak görev yapan Elizabeth Dunn, protestolara destek verdiği gerekçesiyle üniversiteye girişi yasaklandı. Gösteriler sırasında gözaltına alınan Dunn, serbest kaldıktan sonra dayanışma kampının olduğu bölgeye geldi. Burada konuşma yapan profesör, “Burada olduğum için işimi kaybedebilirim. Ama oturup izleyemezdim' ifadelerini kullandı. Göz yaşlarına hakim olamayan Dunn'u öğrencileri teselli etti.

Soykırıma karşı çıkmak Yahudi değeridir

ABD’de Yeşiller Partisi üyesi politikacı Jill Stein Columbia Üniversitesi öğrencilerine destek için kampüse geldi. “Bir Yahudiyim ve protestoları destekliyorum” diyen Stein, “Soykırıma karşı çıkmak bir Yahudi değeridir” dedi. İfade özgürlüğünün engellenmemesi gerektiğini ifade eden Stein, “Buna katlanmayacağız. Gelin ve bize katılın” çağrısında bulundu.







