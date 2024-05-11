Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. Peki, kira artışllarında yüzde 25 zam oranı kısıtlaması devam ediyor mu, ne zaman sona erecek?

KİRA ARTIŞINDA YÜZDE 25 ZAM ORANI KISITLAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Kira ödemeleri artışında yüzde 24 zam oranı kısıtlaması uygulaması 2024 Temmuz ayına kadar devam edecek.

KİRA ZAM ARTIŞI KISITLAMASI UZATILACAK MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, kiralarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenlemenin 2022 Haziran ayında kabul edildiği hatırlatıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına şöyle devam etti: "2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, 'Yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir. Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, 'Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?' sorusuna, 'Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.' şeklinde cevap vermiştir.

Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, 'böyle bir karar alındığı' yönünde değil, 'böyle bir beklentisinin olduğu' yönündedir."

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.







