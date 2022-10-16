Gıda krizi büyüyecek: BM’den sert uyarı!

Felaketin eşiğindeyiz

- Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, küresel ısınma ve bölgesel çatışmaların neden olduğu gıda krizi sebebiyle milyonlarca kişinin hayatı tehlike altında. Birçok ülkede devam eden kuraklık ve çatışmaların yanı sıra Ukrayna’daki savaş nedeniyle tahıl sevkiyatındaki aksamalar tehlikeyi derinleştirirken milyonlarca kişi açlık tehdidiyle karşı karşıya.Birleşmiş Milletler, tedbirler alınmadığı takdirde krizin 2023’te küresel bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu. Dünya Gıda Programı’na göre, 45 ülkede yaklaşık 50 milyon insan kıtlığın eşiğinde. Dünya genelinde 800 milyondan fazla kişi her gece yatağa aç girerken, Uluslararası Para Fonu da büyük fiyat dalgalanmalarının gıda güvensizliğini artırması nedeniyle, dünyanın bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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En fazla Afrika etkileniyor

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- Afrika’da farklı nedenlerden ötürü uzun süredir etkili olan gıda krizinden dolayı milyonlarca kişinin hayatı tehlike altında. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Afrika kıtasında iklim değişikliği, çatışmalar, Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi nedenlerle her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor. Somali başta olmak üzere Kenya, Nijerya, Güney Sudan, Çad ve Etiyopya’daki yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık etkisini artırırken bazı ülkeler 1980’lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık ile karşı karşıya. Kuraklıkla 2019’da çöl çekirgelerinin tarım arazilerini istilası sonrası tarımsal üretimin gerilemesi, iç çatışmalar ve terör saldırıları, Ukrayna-Rusya Savaşı ile tahıl sevkiyatının aksaması ve Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisi de gıda krizini besleyen unsurlar arasında yer alıyor. Gıda krizi nedeniyle hayvanlar da can verirken, milyonlarca aile ise evini terk etmek zorunda kaldı.

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81 milyon kişinin gıda güvenliği yok

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-Gıda sorunundan Somali, Kenya ve Etiyopya’da en az 30 milyon kişi etkilenirken BM’ye göre Afrika’nın doğusunda 81 milyon kişinin gıda güvenliği sağlanamıyor. 16 milyon Afrikalı da temiz suya ulaşamıyor. Gıda krizi en fazla çocuk, yaşlı ve kadınları etkilerken BM Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) göre Etiyopya, Kenya ve Somali’de 1,7 milyondan fazla çocuk acil müdahaleye muhtaç durumda. Yardımların ulaşamadığı mülteci kamplarında yaşayan Somalililer günlük gıda olarak sadece pirinç ya da çay ile beslenebiliyor.