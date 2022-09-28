Dünya Pakistanda tarımın geleceği de yok oldu Gıda krizi kapıda
ASYA

Pakistan'da tarımın geleceği de yok oldu: Gıda krizi kapıda

Tarihinin en ağır sel felaketini yaşayan Pakistan’da sular altında kalan tarım arazilerinin tekrar verimli hale gelmesi uzun zaman alacak. Bölgede evlerini kaybeden çok sayıda çiftçi, arazilerinin de çamura gömülmesinden dolayı tarım yapamıyor. Ülkede kıtlık kapıda.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Pakistanda tarımın geleceği de yok oldu: Gıda krizi kapıda
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Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurları hayatı felç etti. Birçok ev, iş yeri ve hastaneler sular altında kalırken ülkenin geçim kaynaklarından biri olan tarım arazileri de selden etkilendi.

ÇİFTÇİ KAYIPTA

Bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay görevlisi Fatih İşçi, çiftçilerle görüşüp gözlemlerini anlattı. Sel sularının tamamen çekilmediğini ifade eden İşçi, “Çiftçilerin hem evlerinin hem de tarım arazilerinin sular altında kalması, bölge halkının gıda sorunu yaşamasına sebep oldu. Barınmanın yanı sıra ciddi oranda gıda krizi var. Sel sularının yüzde 50’si çekildi ama bazı bölgeler hala sular altında. Bölgede tarımla uğraşan çiftçiler daha önce buğday, pirinç, mısır, pamuk gibi ürünler üretiyorlarmış. Bu ürünleri hem yerel pazarda satıyor hem de ihraç ediyorlarmış. Ama sel felaketinin ardından çiftçilerin tarım alanları kullanılamaz hale gelmiş. Çiftçiler maddi- manevi büyük kayıp verdiklerini, uzun süre ekme-biçme faaliyetlerinin yapılamayacağını söylüyor. ” dedi.

YARDIMLAR SÜRÜYOR

Kızılay, şimdiye kadar 550 aileye NFI kiti (hijyen kiti, su bidonu ve cibinlik) ile Balocistan ve Sindh eyaletlerinde yaklaşık bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı. Türkiye’nin bölgeye yardımları sürüyor.

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