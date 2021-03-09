Girit Adası açıklarında korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 07.30 da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen deprem yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 07.30 da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen deprem yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.