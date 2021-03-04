Dünya Yeni Zelandada 81 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
OKYANUSYA

Yeni Zelanda’da 8.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre; Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülke bugün 7 ve üzerindeki büyüklükte üç deprem yaşadı. Okyanus kıyısında yaşayanlara tsunami uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Yeni Zelanda’da aynı gün içinde 3 büyük deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikteki 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 7.4 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Üçüncü deprem 8.1 büyüklüğünde

USGS tarafından yapılan açıklamada, Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte 8.1 büyüklüğünde 3’üncü bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, depremin yerel saatle 08.45’te meydana geldiği ve 8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

İHA

Tsunami uyarısı yapıldı: Yüksek yerlere gidin

Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası’nın doğu kıyısına yakın olanların derhal "en yakın yüksek yere veya mümkün olduğunca iç kesimlere" gitmesi yönünde çağrıda bulundu.
Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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