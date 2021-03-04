Dünya Yunanistanda 59 büyüklüğünde deprem
AVRUPA

Yunanistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da merkez üssü Larissa olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, Yunanistan saati ile 20.38’de meydana gelen depremin, merkez üssünün Larisa kentinin kuzey batısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Fay hatları faaliyete geçmiş olabilir"

Yunanistan Depreme Karşı Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yaptığı açıklamada, sallantının kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu muhtemelen dün aynı bölgede meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle bağlantılı başka bir fay hattının faaliyete geçmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da dün de aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larisa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da yerin 7,8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamıştı.

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