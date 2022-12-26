Göçmenleri dondurucu soğukta sokağın ortasına bıraktılar

KIZIM İÇİN YAPIYORUMVenezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü’nden yanıt beklediğini dile getirdi.