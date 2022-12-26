Dünya Göçmenleri dondurucu soğukta sokağın ortasına bıraktılar
AMERİKA

Göçmenleri dondurucu soğukta sokağın ortasına bıraktılar

ABD’de Biden yönetiminin göçmen politikalarına karşı çıkan Cumhuriyetçi valiler, Teksas’tan kaldırdıkları 3 otobüsteki onlarca göçmeni Başkan Yardımcısı Harris’in Washington’daki evinin önünde dondurucu soğukta terk etti.

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Haber Merkezi Diğer
Göçmenleri dondurucu soğukta sokağın ortasına bıraktılar
ABD'de göçmenler sokak ortasında kaldı

Teksas Valisi 3 otobüs dolusu göçmeni Washington'a gönderdi.

Güneyden incecik, yazlık kıyafetlerle otobüse bindirilen göçmenler, Washington'un ayazında sokağa terk edildi.

Otobüslerden biri, Başkan Yardımcısı Hariss'in konutuna yaklaşınca göçmenleri indirdi.

Son 40 yılın en çetin kışını geçiren Amerika Birleşik Devletleri'nde, dondurucu soğuklar nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybetti.

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Adeta ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına bir sivil toplum kuruluşu yetişti.

Göçmenler donmadan sığınaklara götürüldü.

Göçmen sorunu, Amerikan siyasetinin en tartışmalı konularından.

Nisan ayından bu yana Arizona ve Teksas gibi eyaletlerin Cumhuriyetçi yönetimleri, göçmenleri otobüslerle Washington, New York gibi Demokratların yönetimindeki eyaletlere yolluyor.

Bu şekilde on binlerce göçmenin 'Demokrat' eyaletlere gönderildiği tahmin ediliyor.

ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD’ye akını devam ediyor. Meksika’nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD’ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.Ulusal Göç Enstitüsü’nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı.
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BİR PARÇA BOŞLUK BIRAKIYORLARDudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.
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Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü’nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz dedi.
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KIZIM İÇİN YAPIYORUMVenezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü’nden yanıt beklediğini dile getirdi.
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Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD’ye geçiş izni verilmesini istiyor.
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MEKSİKA’DA SIĞINMA BAŞVURUSU 2021’DE YÜZDE 87 ARTIŞ GÖSTERDİSon yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika’ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı. Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.
ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
ABD'ye girebilmek için Meksika'nın güney sınırında bekleyen göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.

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