Dünya ABDdeki göçmen faciasında ölü sayısı 53e çıktı
AMERİKA

ABD'deki göçmen faciasında ölü sayısı 53'e çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 53'e yükseldi. Kamyondaki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.

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Haber Merkezi AA
ABDdeki göçmen faciasında ölü sayısı 53e çıktı
ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 53'e çıktı

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yaptığı açıklamada, Teksas'ın San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybedenlere iki göçmenin daha eklenerek toplam can kaybının 53'e ulaştığı belirtildi.

ICE Halkla İlişkiler Ofisi Sözcüsü Tanya Roman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamyondan sağ çıkan 11 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Olay yerine gelen bazı ABD'li vatandaşlar, kamyonun terk edildiği alanı mum ve çiçeklerle donatırken aşırı sıcakta susuzluktan öldüğü öngörülen göçmenlerin anısına aynı yere plastik şişelerin içinde içme suyu bıraktı.

Ayrıca, San Antonio Travis Park'ta ilerleyen saatlerde kamyon kasasında hayatını kaybeden göçmenler nedeniyle protesto düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Twitter'da "Göçmenler Önemlidir" anlamında #MigrantsMatter etiketiyle duyurulan protesto gösterisinde, "yapısal politika değişikliği, fonların derhal yeniden tahsisi ve şeffaflık" gibi taleplerin gündeme getirileceği kaydedildi.

Terk edilmiş kamyonda 50 göçmenin cesedi bulunmuştu

Yerel yetkililer, pazartesi günü San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda 50 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 4'ü çocuk 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Kamyondaki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göçmenlerin 22'sinin Meksika vatandaşı, 7'sinin Guatemala, 2'sinin ise Honduras'tan olduğunu açıklamış, diğer 19 kişinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

San Antonio Polis Şefi William McManus ise terk edilen kamyona ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, hayatını kaybeden göçmen sayısı dün 51'e yükselmişti.

Başkan Joe Biden ölümleri "korkunç ve yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, trajedinin "çok fazla masum ölüme yol açan milyarlarca dolarlık kaçakçılık endüstrisinin peşine düşme ihtiyacının altını çizdiğini" söylemişti.

ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu
DÜNYA
ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu

Yardım çığlıkları sonrası ortaya çıkmıştı: Terk edilmiş kamyonda ölen göçmenlerin sayısı 51’e çıktı
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Yetkililer, San Antonio'da terk edilmiş kamyonda bulunan ve ilk başlarda 46 olarak açıkladıkları ölü sayısını 51 olarak güncelledi.
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Kamyonda canlı bulunarak tedavi altına alınan 4'ü çocuk 16 kişiden 5'inin daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
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Yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan ve kaçak işçi oldukları tahmin edilen güney Amerikalı göçmenlerin 22'sinin Meksika, 7'sinin Guatemala ve 2'sinin Honduras vatandaşı olduğu, kalanların ise henüz kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmadığı bildirildi.
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San Antonio Polis Şefi William McManus, pazartesi öğleden sonra San Antonio yakınlarında bir işçinin ıssız bir yola park edilmiş kamyondan yardım çığlıkları duyduğunu yetkililere iletmesi sonucu araca ulaşıldığı ve içindeki cesetlerin fark edildiği bilgisini paylaştı.
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McManus daha önce, terk edilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.
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Yardım çığlıkları sonrası ortaya çıkmıştı: Terk edilmiş kamyonda ölen göçmenlerin sayısı 51’e çıktı
ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e yükseldi.


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