Gösteriler için ateşli ok: Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu

Hong Kong’da protestolar şiddetlenerek devam ederken, eylemcilerin polise karşı ok ve yay kullanması sonucu bir sağlık görevlisi bacağından ok ile vuruldu.

Göstericiler, polise karşı ok kullandı.

Öte yandan, eylemcilerin Hung Hom bölgesindeki bir köprünün üzerinde barikat kurduğu ve ateşe verdiği görüldü.

Atılan ok polisin ayağına saplandı.

DÜNYA Hong Kong'ta geri adım



‘KÖPRÜDEKİ BARİKATLARI ATEŞE VERDİLER’

Bunun yanı sıra, eylemcilerin Hong Kong’un Hung Hom bölgesindeki bir köprüyü, polisin geçişini engellemek için barikatlarla kapattıkları ve bu barikatları ateşe verdiklerine ilişkin görüntüler, sosyal medyadan Antony Dapiran tarafından paylaşıldı.

Göstericiler, eylemlerde ok kullandı.

Polisin, yer yer eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

Eylemciler, köprüde kurulan barikatları ateşe verdi.

OYNAT 00:32 Hong Kong protestolarında olaylar şiddetlendi Polis tarafından bir öğrencinin yakın mesafeden vurulmasının ardından protestolar daha da şiddetlendi. Eylemcilerin yollara barikat kurmaya çalışması polis ile eylemciler arasında sert çatışmalara neden olurken, polis bu defa biber gazıyla müdahale etti. BiP'te paylaş

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EYLEMCİLER NE İSTİYOR?

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmuştu.

Köprüde barikat kuruldu.

Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra, 4 Eylül’de Hong Kong İcra Kurulu Başkan Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti.

Göstericiler, kurdukları büyük sapanlarla polise karşı mücadele etti.



Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Göstericiler barikatları yıktı.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.