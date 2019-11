Gösteriler için ateşli ok: Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu Gösteriler için ateşli ok: Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu Hong Kong’da gösteriler devam ediyor. Daha önce eylemcilerin ok ve yay kullandıkları, bambudan inşa ettikleri mancınık ile polise kiremit attıkları kameralara yansımıştı. Yerel medya, bir sağlık görevlisinin bacağından ok ile vurulduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, sağlık görevlisinin bacağının arka kısmından ok ile vurulduğu görüldü.

Haber Merkezi 17 Kasım 2019, 15:52 Son Güncelleme: 17 Kasım 2019, 16:27 DHA