Hong Kong'ta geri adım

Dünya

Asya açılımı Hindistan ve Keşmir

Küresel bir aktör olmayı hedefleyen Hindistan bu iddiasını göstermek istiyor… Ve “yeniden Asya” diyen Türkiye ile işbirliğinin yollarını arıyor. Ama 2017’yle birlikte pozitif anlamda dönüm noktası yaşayan ilişkilerin önünde sonuçları tüm dünyayı etkileyebilecek bir Keşmir sınavı var.