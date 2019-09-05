Dünya Hong Kongta geri adım
ASYA

Hong Kong'ta geri adım

Hong Kong'da 13 haftadır sokaklarda gösteri yapan protestocular istediklerini elde etti. Hong Kong'da yayın yapan South China Morning News gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Yasama Meclisi ve Çin Halk Kongresi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda kitlesel protestolara yol açan tasarıyı geri çekeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 haftadır protestolar sürüyordu.
13 haftadır protestolar sürüyordu.

Lam ayrıca, protestolarla açığa çıkan sosyal huzursuzluğun sebeplerinin araştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla bir soruşturma komitesinin kurulacağını bildirdi.

SIRA DİĞER TALEPLERDE

Carrie Lam

Hong Kong'un yaşananları geride bırakması gerektiğini söyleyen Lam, televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında "Önümüze bakmalıyız" dedi. Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komite kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Hong Kong polisi eylemcilere tazyikli mavi suyla müdahale etti
OYNAT 01:31
Hong Kong polisi eylemcilere tazyikli mavi suyla müdahale etti
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren 'suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar', polis yasağına rağmen devam ediyor. Polis, eylemcilere, tazyikli mavi su sıkarak müdahale ediyor.

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