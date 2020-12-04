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Dünya Güney Californiada yangınlar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi
AMERİKA

Güney California'da yangınlar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinin güneyinde şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan yangın nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi. Yükselen alevleri söndürmeye çalışan 2 itfaiye elemanı da yaralandı. Bölgede çok sayıda evin hasar gördü, bazıları da yıkıldı. Yangınla 500 itfaiye görevlisi mücadele ediyor.

Haber Merkezi AA
Yıl içerisinde 8 bin 500 civarındaki orman yangınında 16 bin kilometrekareden fazla alan zarar gördü,
Yıl içerisinde 8 bin 500 civarındaki orman yangınında 16 bin kilometrekareden fazla alan zarar gördü,

ABD'nin California eyaletinin güneyinde şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan yangın nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edilirken, alevlere müdahale eden 2 itfaiyeci de yaralandı.

CNN’deki habere göre, Orange County itfaiye yetkilileri, rüzgarın etkisiyle çarşamba gecesi bölgede çıkan yangının yüzde 10’unun kontrol altına alındığını bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle en az 25 bin kişinin tahliye edildiğini kaydederek, yangında yaralanan iki itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ekim ayında 100 bin kişi için tahliye emri verilmişti

Bölgede çok sayıda evin hasar gördüğü, bazılarının da yıkıldığını ifade eden yetkililer, yaklaşık 500 itfaiye erinin yangınla mücadele ettiğini aktardı.

California'nın güneyinde ekim ayında çıkan yangınlar nedeniyle 100 binden fazla kişi için tahliye emri verilmişti.

Eylül ayı boyunca devam eden orman yangınları, ay sonunda 1000 civarında Californialıyı evsiz bırakırken farklı bölgelerde çıkan yangınlarda en az 3 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 8 bin kilometrekarelik ağaçlık alan küle dönmüştü.

California Yangın İdaresine göre, yılın başından bu yana çıkan 8 bin 500 civarındaki orman yangınında 16 bin kilometrekareden fazla alan zarar gördü, en az 31 kişi hayatını kaybetti.

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