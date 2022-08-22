Güney Kore polisi, Yeni Zelanda'da valizlerde ölü bulunan çocukların akrabasını buldu

Geçen hafta, Yeni Zelanda polisi, sahipsiz valizler içinde öldüklerinde beş ila 10 yaşları arasında olduğu düşünülen iki çocuğun kalıntılarını bulduğunu söylemişti.

Cesetler, masum bir ailenin terk edilmiş mallar için açık artırmada bavullar da dahil olmak üzere bir römork dolusu eşya satın almasının ardından keşfedildi.

Yeni Zelanda polisi, cesetlerin birkaç yıldır depoda olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bunun da suçla ilgili soruşturmayı karmaşıklaştırdığını söyledi.

Polis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çocuklarla akraba olduğuna inanılan Kore kökenli bir kadının şu anda Güney Kore'de bulunduğunu söyledi.

Polisler Auckland'da incelemelere devam ediyor.

'İş birliğine hazırız'

Kore Ulusal Polis Ajansı'ndan bir yetkili verdiği demeçte, ”Çocukların akrabası olduğunu düşündüğümüz kadının Güney Kore'de olduğunu ve Kore kökenli bir Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu onaylıyoruz" dedi.

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Yetkili, ”Yeni Zelanda polisi bu soruşturmaya öncülük ediyor ve onların talebi üzerine işbirliği yapmayı planlıyoruz" diye ekledi.

Polis saatlerce güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ediyor olmasına karşın, kurbanların ölüm zamanı ile cesetlerin bulunması arasındaki zaman farkı nedeniyle kilit anlar çoktan silinmiş olabilir.

Bavulların alındığı hem depo hem de eşya adli tıp uzmanları tarafından titizlikle incelendi.

Yeni Zelanda makamları geçen hafta cesetleri bulan ailenin cinayetle bağlantısı olmadığını yinelediler.

Polisler Auckland'da incelemelere devam ediyor.