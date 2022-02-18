Gürcü profesörden Ermenistan’a çağrı: Türkiye’yle iyi ilişkiler hayati önemde

Saffet Özdemir

Ermenistan’ın haber ajanslarından biri olan Arm Info’da Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair bir analiz yayımlandı. Gürcü Profesör Amiran Khevtsuriani tarafından kaleme alınan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi hayati önemde"

"Ermenistan, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurarak ve sermaye sınırlarını açarak her şeyden önce ekonomisini iyileştirecek. Böyle bir adım, Ermenistan'ın dış politikasına daha fazla esneklik kazandıracak. Özellikle ülkenin Moskova'ya olan tek taraflı bağımlılıktan kurtulmasını sağlamak açısından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin Ermenistan için hayati önem taşıdığına inanıyorum."

"Güçlü bir oyuncu"

Khevtsuriani'ye göre, "Türkiye, dikkate alınması gereken güçlü bir oyuncu ve kurulacak iş birliği stratejik bir nitelik taşıyor. Yayımlanan haberde, Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın Türkiye’yle iyi ilişkilere yönelik açıklamalarının üstünde de duruldu."

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DÜNYA “Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine Rusya ayak uydurmak zorunda”

OYNAT 01:46 Bakan Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme sürecini Noradunkyan Paşa örneğiyle özetledi: Devletimiz kapsayıcıdır Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin detayları verdi. Görüşmelerde herhangi bir ön şart olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'Ön şartların gerçekçi olmadığını biliyoruz. Onlar da kabul etmez. Biz onlara desek ki; 1915 olayları iftira, doğru değil ki gerçekten öyle. Bunun soykırım olmadığını biliyorsunuz. Gelirken bakanlık duvarındaki eski bakanlara bir kere daha baktım. 1912-13 yılları arasında Noradunkyan Paşa, Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı bir Ermeni vatandaşı. Devletimizin ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteren bir tablodur.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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