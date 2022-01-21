Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde hedef tam normalleşme ​

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin Çavuşoğlu, “NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog bu konuda belirleyici olacak. NATO, Rusya’ya sözlü cevap verdi. Rusya’nın teklifleri vardı. Ona karşı da yazılı cevap verecek. Cenevre’de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir araya gelecek” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, “Gerginlik devam ediyor ve ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Amaç, gerginliğin azaltılması” diye konuştu.

ATILACAK ADIMLAR KONUŞULACAK

Çavuşoğlu, 14 Ocak’ta Moskova’da bir araya gelen Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin bir sonraki görüşmesinin gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Özel temsilcilerin ilk görüşmede, sürecin başlamasının amaçlarını ve neler beklendiğini görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, “Ermenistan ile hedef tam normalleşme. Biz bunu açıkladık. Ermenistan da bundan çok memnun. Uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanması dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak. Özel temsilciler, bunu çalışacak. Güven artırıcı adımlar konuşulacak” ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile birlikte El Salvador’un Ankara Büyükelçiliği‘nin açılış törenine katıldı.

Bedelini ağır ödetiriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets’le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısı düzenledi. Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD’ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, teröre destek konusunun çok ciddi olduğunu belirterek “Maalesef, terör konusunda ‘Düşmanımın dostu dostumdur’ anlayışını daha sık görmeye başladık” dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Sonuçta, bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK’ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu, gizli bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim, burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye’ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar.”

FETÖ AVRUPA’DA FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Baş başa yaptıkları görüşmede,FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin beklentilerini Liimets’e ilettiğini belirten Çavuşoğlu, “Maalesef FETÖ, darbe girişiminden sonra tüm Avrupa ülkelerinde faaliyetlerini hemen hemen değişik isimler adı altında sürdürüyor ve iadesini istediğimiz bir şahıs dahil beklentilerimizi söyledik” ifadesini kullandı.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız