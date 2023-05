Güvenli ve onurlu geri dönüş: Bakan Soylu üç yıl sonunda bir milyon Suriyeli'nin bölgeye yerleştirilmeye başlanacağını açıkladı

Suriye'nin önde gelen aşiretlerinden Beni Said Aşireti, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan on binlerce aşiret mensubunun topraklarına geri dönmesi için çağrıda bulundu. Türkiye'den gelen STK'lerin desteğiyle inşa edilen konutların bir kısmının tamamlandığını belirten Beni Said Aşiretleri lideri Abdullah Esad Şılaş, Türkiye'de bulunan 40 bin aşiret mensubuna seslenerek, "Buraya gelin toplanalım ve Esed rejimi ve PKK’dan topraklarımızı kurtaralım." ifadelerini kullandı.