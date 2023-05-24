40 bin aşiret mensubuna Suriye'ye dönün çağrısı: Esed rejimi ve PKK’dan topraklarımızı kurtaralım

Suriyeli aşiret, Türkiye'deki on binlerce mensubunun topraklarına geri dönmesini istiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen briket evlerin yapıldığı bölgede konuşan Beni Said Aşiretleri lideri Abdullah Esad Şılaş, " Türk kardeşlerimiz, yerel meclisler ve STK’lerin (sivil toplum kuruluşları) desteğiyle inşa edilen konutların bazılarının inşası tamamlandı. Bazılarının da inşası sürüyor ." dedi.

Bölgede birçok noktada briket evler yapıldığını söyleyen Şılaş, "Münbiç ve Halep’te bizim aşiretimizden rejim ve YPG'nin zulmünden dolayı 35 bin ila 40 bin kişi Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı." dedi.

Şılaş, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan aşiret mensuplarıyla halen güçlü bağlara sahip olduklarını vurgulayarak, "Buraya gelin toplanalım ve Esed rejimi ve PKK’dan topraklarımızı kurtaralım." ifadelerini kullandı.

Beni Said Aşireti mensubu Muhanned Hasan el-Musto da Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerin terörden temizlenmesinin ardından ülkesine döndüğünü bildirdi.

Musto, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde güvenlik, sağlık hizmetleri ve altyapının düzeldiğini anlatarak, "Biz (Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki) Münbiç’ten göç etmek zorunda kaldık. Yeniden imar ve aşiret mensuplarımızı bir araya getirmek için Türkiye'den (Suriye’nin kuzeyindeki) kurtarılmış bölgelere döndük." diye konuştu.

Suriye’den göçmek zorunda kalan aşiret üyelerinin geri dönmesinin önemine dikkati çeken Musto, şöyle devam etti:

"Burada inşası tamamlanan konutların, parçalanan aşiret üyelerimizin birleşme noktası olmasını diliyorum. Buradan Türkiye ve bölgedeki ülkelere göç etmiş tüm Arap aşiretlere, 'geri dönün, saflarımızı güçlendirip işgal altındaki topraklarımız ve mülklerimizi kurtaralım' çağrısında bulunuyorum."

Cerablus'ta hayırseverlerin desteğiyle briket evlerin inşasının sürdüğünü aktaran Musto, "Briket evlere güneş enerjisi vasıtasıyla elektrik veriliyor. Bu evler, su depoları ile su ve kanalizasyon altyapılarına sahip. İnternet hizmeti de veriliyor. Bu evler burada kalacak insanların onurlu yaşamasına uygundur." şeklinde konuştu.







