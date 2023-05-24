Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Suriye sınır hattını inceledi. Sınırın sıfır noktasındaki Ufuk Hudut Karakolu’na giden Bakan Akar, daha sonra gözetleme kulesine çıktı. Bakan Akar, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

''Yasa dışı geçiş mümkün değil'

Fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra Dragon Eye Sensör Sistemi, termal kameralar, gece-gündüz görüş sistemleri, Midas Akustik Algılama sistemi ve diğer sistem ve teçhizatlara ilişkin aldığı brifingin ardından Akar, karakol komutanı teğmene, "Buradan iddia edildiği gibi yasa dışı geçiş mümkün mü" diye sordu. Hudutta görevli teğmen, "Dört kademeli emniyet sistemi kullanıyoruz, buradan yasa dışı geçiş mümkün değil" yanıtını verdi.

'Gece gündüz izleniyor'

"Hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diyen Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı; "Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkanları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye, İran, Irak hududu hem modüler beton duvar, tel örgüler ve hendeklerin de bulunduğu engel sistemi ile korunmakta hem de bu engel sistemi gözle ve elektronik cihazlarla takviye edilmekte, gece-gündüz izlenmektedir. Hudut hattındaki en ufak hareketlerin yanı sıra taktik resim Ankara’daki harekat merkezlerinde de izlenebilmektedir."

Hudutlar devriyelerle kontrol ediliyor'