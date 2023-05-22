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Göç İdaresi Başkanlığı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 107'ye ulaştı

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığınca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan "gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 107'ye ulaştı.

16:47 . 22/05/2023 الإثنين
AA
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan bölgelerde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürüyor.


Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, spordan gençlik çalışmalarına ve ticaretin arttırılmasına yönelik yatırımlarla cazip hale getirilen bölgelerde Suriyelilerin gönüllü dönüşü de sürüyor.

Karkamış ilçesine gelen bir grup Suriyeli, sınır kapısı yakınında bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Karkamış Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gitti.


Geçiş yapmaya hazırlanan Suriyeli Türkmen Hüseyin İbrahim, AA muhabirine, 2013 yılında Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Gönüllü olarak geri dönüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ederim, herkes çok iyi davrandı. Bölgemiz güzel oldu, güvenli bölge oldu, bu yüzden dönmek istiyoruz. Akrabalarımız orada, yeniden bir hayat kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Halid Elali ise ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, inşaat işçiliği yapacağını söyledi.


Cuma Elsağır da Suriye'de yaşadığı bölgede savaşın sonlandığını, ülkesine döneceğini ve iş yeri açacağını belirterek, Türkiye'ye çok teşekkür etti.


Abdulhamit Abbas ise kendilerine iyi davranan Türkiye'ye teşekkür ederek, hiçbir kötülük görmediklerini kendilerine aile gibi davranıldığını, geri döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Göç İdaresi Başkanlığınca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bu güne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 554 bin 107'ye ulaştığı öğrenildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye sınırı kolaylıkla geçiliyor' iddiasına ilişkin açıklama: Tamamen algı oluşturulmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlardır
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye sınırı kolaylıkla geçiliyor' iddiasına ilişkin açıklama: Tamamen algı oluşturulmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlardır

İçişleri Bakanlığı, son günlerde Türkiye sınırında çekildi iddiasıyla sosyal medyada dolaşıma sokulan gerçek dışı paylaşımlara ilişkin basın açıklamasında bulundu. Bakanlık, ''Ülkemiz sınırlarına ait olmayan, farklı coğrafyalarda çekilmiş eski tarihlere ait kaçak göçmen görüntüleri, bazı çevreler tarafından “Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği” algısını oluşturmak için sanki ülkemiz sınırlarımızda çekilmiş gibi kamuoyuna aktarılmakta ve bu yolla yasa dışı suç ağlarının reklamı yapılarak çıkarlarına da hizmet edilmektedir'' ifadelerini kullandı.


#Göç İdaresi Başkanlığı
#Suriye
#dönüş
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