Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bugüne kadar 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kaçak göçle mücadelemiz ve sınır dışı operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.



Yılbaşından bugüne ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 69.692'ye ulaştı.



➡️ https://t.co/awh5FxZAnK pic.twitter.com/eq82PLqrFV — Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) August 16, 2022

"2022 yılında ülkeden Sınır Dışı edilen Kaçak Göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %142 artış göstererek 69 bin 692 olarak kayıtlara geçmiştir. Sınır dışı edilenlerin 41 bin 492’sini Afganistan uyruklu yabancılar, 7 bin 772’sini Pakistan uyruklu yabancılar ve 20 bin 428’ini diğer uyruklardan yabancılar oluşturmuştur.

2022’DE 192 BİN449 KAÇAK GÖÇMENİN ÜLKEMİZE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Göç İdaresi Başkanlığımız ve Güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre kaçak göçle mücadele aralıksız sürdürülmektedir. Ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 192 bin 449 olarak gerçekleşmiştir.

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2022 YILINDA 146 BİN252 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yılbaşından bu yana yakalanan kaçak göçmen sayısı 146 bin 252 olarak kayıtlara geçmiştir.

2022’DE 69 BİN 692, 6 YILDA 395 BİN 201 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların sınır dışı işlemleri de sürerken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Tüm uyruklarla birlikte bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında %142 artış olmuştur.

Geçen yılın aynı dönemi göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda %133, Pakistan uyruklu yabancılarda %96 ve diğer uyruklu yabancılarda %196 artmıştır.

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2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 395 bin 201’e ulaşmıştır.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN’A 173 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ

2022 yılında Afganistan’a düzenlenen 171 adet charter (özel uçak) seferi ile 31 bin 459 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 033 olmak üzere toplam 41 bin 492 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır.

Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7 bin 772 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir.

20 BİN 540 KAPASİTELİ GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ İLE AVRUPA’YI GERİDE BIRAKTIK

Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30’a, kapasitesi ise 20 bin 540’a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 054 yabancı (5 bin 239’u Afganistan, 4 bin 942’si Pakistan ve 6 bin 873 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir.

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GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 517 BİN 289’A ULAŞTI

Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam etmektedir. Bugüne kadar ülkemizden 517 bin 289 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmüştür.

709 BİN 936 YABANCI AVRUPA’YA GEÇTİ

2016 yılından bugüne kadar Avrupa’ya geçen yabancı sayısı 709 bin 936 olarak kayıtlara geçmiştir."

GÜNDEM Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

FOTOĞRAF 9 Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.<br><br> Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.<br><br> Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi. BiP'te paylaş

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