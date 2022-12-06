Dünya Hac ve Umre Bakanı Türkiyeye geliyor Kutsal toprak ziyaretlerine daha fazla Müslüman götürmek üzere görüşecekler
ORTADOĞU

Hac ve Umre Bakanı Türkiye'ye geliyor: Kutsal toprak ziyaretlerine daha fazla Müslüman götürmek üzere görüşecekler

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia, 11-13 Aralık tarihleri arasında resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek. Er Rabia'nın Ankara ziyaretinde, Hac ve Umre organizasyonlarında en fazla sayıda Müslümanın kutsal toprakları ziyaret etmesi için Suudi Krallığı'nın hizmet ve tesislerini gözden geçirmek üzere Türk yetkililerle toplantılar gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi AA
Hac ve Umre Bakanı Türkiyeye geliyor: Kutsal toprak ziyaretlerine daha fazla Müslüman götürmek üzere görüşecekler
Mescid-i Haram.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia Türk hükümetiyle ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konuyu görüşmek üzere önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyor.

Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti adına önemli meselelerin ele alınacağı temaslarda, ortak vizyon ve çıkarlara ulaşmak için işbirliği fırsatlarını arttırmak adına görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ziyaret kapsamında Hac ve Umre organizasyonlarında en fazla sayıda Müslüman'ın kutsal toprakları ziyaret etmesini sağlamak adına Suudi Krallığı'nın hizmet ve tesisleri gözden geçirmek üzere Türk yetkililerle toplantılar düzenlenecek.

Milyonların beklediği rakamlar açıklandı: Diyanet 2022-2023 umre fiyatlarını duyurdu
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Son iki yıldır pandemi kısıtlamaları nedeniyle Suudi Arabistanın Türkiye üzerinde uyguladığı yasağın kalmasıyla birlikte hasret bitti. Hac ve Umre ibadetlerini gerçekleştirme şartlarını karşılayan Türk vatandaşları bu yıl kutsal topraklara kavuşmaya başladı.Bir sonraki dönem için Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Diyanet işleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022-2023 için birinci dönem Umre fiyatlarını Türk vatandaşlarıyla paylaştı.
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2022-2023 BİRİNCİ DÖNEM UMRE FİYATLARI2022-2023 yılında Diyanet Organizasyonu ile Umreye gitmeyi tercih edenler;1. Aşağıdaki tur programlarından kendine uygun olanı belirlemeli2. O tura ait banka kodunu almalı3. Kodla birlikte giderek Diyanetle anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırmalı4. Son olarak en yakın il ya da ilçe Müftülüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden umre kayıtlarını yaptırmalılar.
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1. DÖNEM UMRE TURLARIA- BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.2. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.3. Ücretini yatıran umre yolcuları İlilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir. 4. Umre yolcusu 2022-2023 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.7. Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınanalınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.8. Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenenistenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.
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B- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK HİZMETLER:Mekke - Medine Otel KonaklamaYiyecek, İçecekCidde - Mekke - Medine arası ulaşımUçak BiletiVize AlımıMekke Servis HizmetiMekke ve Medine Ziyaret Yerleri
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C- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK ESER VE MALZEMELER:Kur’an-ı KerimUmre Yolcusu Rehberi, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Say dualarıSeyahat El ÇantasıSeccadeTespih ve Sırt ÇantasıMaske
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Milyonların beklediği rakamlar açıklandı: Diyanet 2022-2023 umre fiyatlarını duyurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2022-2023 birinci dönem Hac ve Umre fiyatları için ilk açıklama geldi. Heyecanla beklenen haberin ardından kutsal topraklara gitmek için sabırsızlanan Müslümanlar şimdiden hazırlıklara başladı. İşte Diyanet işleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022-2023 birinci dönem için açıkladığı umre fiyatları...

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