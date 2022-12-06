Hac ve Umre Bakanı Türkiye'ye geliyor: Kutsal toprak ziyaretlerine daha fazla Müslüman götürmek üzere görüşecekler

1. DÖNEM UMRE TURLARIA- BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.2. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.3. Ücretini yatıran umre yolcuları İlilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir. 4. Umre yolcusu 2022-2023 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.7. Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınanalınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.8. Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenenistenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.