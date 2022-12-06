Hac ve Umre Bakanı Türkiye'ye geliyor: Kutsal toprak ziyaretlerine daha fazla Müslüman götürmek üzere görüşecekler
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia, 11-13 Aralık tarihleri arasında resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek. Er Rabia'nın Ankara ziyaretinde, Hac ve Umre organizasyonlarında en fazla sayıda Müslümanın kutsal toprakları ziyaret etmesi için Suudi Krallığı'nın hizmet ve tesislerini gözden geçirmek üzere Türk yetkililerle toplantılar gerçekleştirecek.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia Türk hükümetiyle ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konuyu görüşmek üzere önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyor.
Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti adına önemli meselelerin ele alınacağı temaslarda, ortak vizyon ve çıkarlara ulaşmak için işbirliği fırsatlarını arttırmak adına görüşmeler gerçekleştirilecek.
Ziyaret kapsamında Hac ve Umre organizasyonlarında en fazla sayıda Müslüman'ın kutsal toprakları ziyaret etmesini sağlamak adına Suudi Krallığı'nın hizmet ve tesisleri gözden geçirmek üzere Türk yetkililerle toplantılar düzenlenecek.