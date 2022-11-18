Siyam ikizleri umre yolcusu

İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen uğurlama etkinliğinde Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.
İlk kez kutsal topraklara uğurlanan siyam ikizlerinin mutluluğu da gözlerinden okundu.
Umre ibadeti için yola çıktıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen Ayşe ve Sema Tanrıkulu, “Çok mutluyuz elhamdülillah. Kalbimizde sevinç ve heyecan var. İnşallah oraya ulaşırız duygular paha biçilemez güzellikte selametle kalın” dedi.
Siyam ikizleri ve beraberindeki umre adayları daha sonra otobüslere alınarak kutsal topraklara uğurlandı.