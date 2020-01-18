Dünya Haftere bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı
ORTADOĞU

Hafter'e bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir grup, Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanlarını kapattı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, mücbir sebep hali ilan ederek, günlük yaklaşık 55 milyon dolar zarar edileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'da petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, yayımladığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı gruba yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla beş ayrı petrol ihraç limanının kapatıldığını duyurdu.

"Günlük yaklaşık 55 milyon dolar zarar edilecek"

Bu beş limanda, mücbir sebep ilan ettiğini paylaşan Libya Ulusal Petrol Kurumu, bu kesintinin, günlük 800 bin varil petrol üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuracağını kaydetti.

Berlin'e doğru Hafter'den petrol hamlesi

Taraflar ve uluslararası toplum, Libya krizini görüşmek üzere Berlin'de toplanmaya hazırlanırken, Halife Hafter, ülke ekonomisinin can damarı petrol sektörüne yönelik adımlar atmaya başladı.

Hafter kontrolündeki Zuveytine bölgesinde, kalabalık bir grup, dün petrol gelirlerinin başkentteki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gittiği gerekçesiyle Zuveytine bölgesindeki petrol limanını işgal etmiş ve faaliyetleri durdurmuştu.

İsrail’den Hafter’e terör eğitimi
DÜNYA
İsrail’den Hafter’e terör eğitimi

  • Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Zuveytine limanının kapatılmasının tamamıyla bir halk hareketi olduğunu, bu olayın kabile meclisleri ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini savunmuştu.

Mismari, söz konusu eylemle bir alakalarının olmadığını öne sürmüştü.

Buna karşın, Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması" istenmişti.

Sanallah, limanın kapalı kalması halinde, "Libya para biriminin çökeceği, cari açığın kapatılamaz hale geleceği, yabancı petrol şirketlerinin ülkeyi terk edeceği, gelecekteki üretimin altının oyulacağı, bu durumun ancak diğer petrol üretici ülkelere yarayacağı ve Libyalılara ise sadece zarar getireceği" uyarısında bulunmuştu.

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler ateşkesi bozdu
DÜNYA
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler ateşkesi bozdu

Sanallah, petrol limanlarının göstericiler tarafından kapatılmasını "kendi evini ateşe vermeye" benzetmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği de petrol limanlarında üretimin durdurmasından "kaygılı" olduğunu, bu adımın Libyalıların refahı üzerinde "yıkıcı etkisi" olacağı açıklamasını yapmıştı.

İhracatın yüzde 60'ı Petrol Hilali bölgesinden

Libya 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretirken, "Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

  • Libya'nın doğusundaki Petrol Hilali olarak adlandırılan bölgede Zuveytine, Brega, Ras Lanuf ve Sidre petrol limanları bulunuyor. Aynı zamanda petrol kuyularının bulunduğu bölgede yapılan üretim, tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor.
  • Halife Hafter'e bağlı gruplar bu petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi ellerinde tutarken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

​Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkler yine hedefte

Türkler yine hedefte

​Ankara ile yakınlaşan Somali'deki saldırılarda BAE ve İngiltere izi.
Antep'te gol sesi

Antep'te gol sesi

​​Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Çok önemli şeyler var

Çok önemli şeyler var

​Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu açıklaması.
Arabanın kamerasına yansımıştı

Arabanın kamerasına yansımıştı

​Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti.
35 dakikada ulaşım

35 dakikada ulaşım

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında ilk ray kaynağı yapıldı.
Metrobüste yangın

Metrobüste yangın

Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
Türk müteahhitlere<br>bombalı saldırı

Türk müteahhitlere
bombalı saldırı

6'sı Türk 15 kişi yaralandı, 2 vatandaşımızın durumu ciddi.
Vali Yerlikaya paylaştı

Vali Yerlikaya paylaştı

Devlete kira dışında ayrıca gelir ödemesi yapılacak
Gücün yetmez

Gücün yetmez

​Bakan Mustafa Varank'tan CHP'li Özel'e yanıt.
Türk kadını<br>tarih yazdı

Türk kadını
tarih yazdı

Tüm zamanların rekoru olarak tarihe geçti.
Devlet mezarlığına defnedilecek

Devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Bir şans<br>daha veriyorum

Bir şans
daha veriyorum

​Ukrayna Devlet Başkanı, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi.
Süper Lig'e <br>geri döndü

Süper Lig'e
geri döndü

​Sinan Gümüş'ün transferi resmen açıklandı.
Erdoğan'dan<br>Libya makalesi

Erdoğan'dan
Libya makalesi

​Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek tarihi bir hata.
İksir gibi

İksir gibi

​'Neden yapılmasın' dedim, gören şaşkına dönüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.