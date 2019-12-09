İsrail’den Hafter’e terör eğitimi

Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde bulunan başkent Trablus'a Nisan ayında saldırı başlatan terör örgütü lideri Halife Hafter'e son destek İsrail'den geldi. The New Arab internet sitesinin Libyalı ve Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail özel kuvvetlerinin, ilk kez Mısır üzerinden Libya'ya geçerek Hafter terör örgütüne meskun mahalde çatışma eğitimi verdiği ortaya çıktı. İsrailli askerlerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladıkları terör yöntemlerini Hafter'e bağlı teröristlere aktardığı belirtildi. Terör örgütü lideri Halife Hafter'in daha önce de İsrail istihbaratı ve güvenlik kurumlarıyla, Libya dışında gizli görüşmeler yaptığı biliniyordu.

MISIR KOORDİNASYONU SAĞLADI

İki taraf arasında imzalandığı belirtilen güvenlik anlaşması uyarınca, meskun mahal çatışmasında uzman İsrailli özel kuvvetler askerlerinin, Mısır koordinasyonuyla, Hafter'in işgal altında tuttuğu doğu Libya bölgesine geçtiği belirlendi. Geçişin hemen ardından İsrailli askerlerin, Ağustos ve Eylül aylarında Hafter terör grubuna Libya topraklarında eğitim verdiği öğrenildi.

HEDEF TRABLUS

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa'nın desteğine sahip Hafter terör örgütüne İsrail eğitimi, Nisan ayında Trablus'u işgal hedefiyle başlayan saldırının sonuçsuz kalmasıyla gündeme geldiği belirtildi. UMH güçleri karşısında taktik açıdan yetersiz kalan Hafter terör örgütüne Trablus'u işgal etmesini kolaylaştırmak amacıyla İsrail tarafından meskun mahalde çatışma eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.

2018'DE SİLAH YARDIMI

Terör örgütü lideri Halife Hafter'in daha önce de baş destekçisi BAE aracılığıyla İsrail hükümeti ve istihbarat kuruluşu Mossad ile gizli görüşmeler yaptığı biliniyordu. 2018 yılının yaz aylarında düzenlenen görüşmeler sonrasında İsrail, Hafter terör örgütüne, gece görüş ekipmanları ve keskin nişancı tüfekleri dahil olmak üzere askeri malzeme ve mühimmat tedarikinde bulunmayı kabul etmişti.

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CIA devşirmesi

Hafter

Libya'nın doğusunu işgal altında tutan Hafter terör örgütüne destek yalnızca İsrail'den gelmiyor. Halife Hafter'in bir dönem ABD istihbarat servisi CIA'in merkezinin de bulunduğu Virginia'da eğitimden geçirildiği biliniyor. Libya lideri Kaddafi'nin ölümünden sonra Hafter, CIA devşirmesi olarak BAE finansörlüğünde yıllar sonra geri döndü. Kremlin ile yakın bağlantıya sahip olduğu iddia edilen Rus Wagner özel güvenlik şirketine bağlı paralı askerlerin de son dönemde Hafter terör grubuyla sahada yer aldığı biliniyor. Öte yandan Fransız özel kuvvetlerinin de Hafter terör örgütüne destek verdiği daha önce ortaya çıkmıştı. Bir grup Fransız özel kuvvetler mensubu Hafter bölgesinden Tunus'a geçerken sınırda yakalanmıştı. Yine UMH güçlerinin Hafter terör örgütünden geri aldığı Giryan kentinde Fransız özel kuvvetleri tarafından kullanılan Amerikan yapımı Javelin tanksavar füzeleri ele geçirilmişti. Füzelerin Fransa tarafından, BM ambargosu ihlal edilerek, Hafter'e verildiği ortaya çıkmıştı.

UMH savaş uçağı düşürdü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyon odasının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı MİG-23 tipi bir savaş uçağının Trablus'un güneyindeki Yermuk bölgesinde vurulduğu ve uçağın Zaviye kentine düştüğü belirtildi. Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilotun da ele geçirildiği ifade edildi. Öte yandan UMH'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine ait bir cephaneliği vurdu. Başkent Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesinde 2 gündür Hafter'e bağlı güçler ile Trablus hükümetine bağlı Burkan el-Gadab Operasyon odası arasında çatışmalar yaşanıyor.