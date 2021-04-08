Dünya Halk pikniğe gelecek Kraliçe II Elizabeth Buckingham Sarayının bahçesini halka açıyor
AVRUPA

Halk pikniğe gelecek: Kraliçe II. Elizabeth Buckingham Sarayı’nın bahçesini halka açıyor

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth, kraliyet tarihinde bir ilke imza atarak, Buckingham Sarayı’nın bahçesini piknik için halka açmaya karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Halk pikniğe gelecek: Kraliçe II. Elizabeth Buckingham Sarayı’nın bahçesini halka açıyor
Kraliçe II. Elizabeth.

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth, kraliyet tarihinde bir ilke daha imza attı. Kraliçe, Buckingham Sarayı’nın bahçesini piknik için halka açmaya karar verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Buckingham Sarayı'ndan geldi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, “Bu yaz Buckingham Sarayı bahçesi ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çimenleri üzerinde piknik yapmak için ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsatın tadını çıkarın" ifadelerine yer verildi.


BAHÇEDE ÜÇ DÖNÜMLÜK GÖL VE TENİS KORTU VAR
Buckingham Sarayı, 775 odadan oluşan 828 bin metrekarelik bir yaşam alanına sahip. Kraliyet ailesi web sitesine göre, sarayda çeşitli etkinlikler için kullanılan 19 farklı devlet odası bulunuyor. Sarayda toplam 240 yatak odası bulunurken, 52'si kraliyet odası, diğer 188'ü ise personel için kullanılıyor. Sarayın bahçesinde çiçek ve yeşilliklerle dolu 156 metrelik bir sınır duvarı yer alıyor. Bahçenin içinde üç dönümlük bir göl yanı sıra, bahçede bir de tenis kortu bulunuyor. Buckingham Sarayı, dünyanın en büyük ve lüks sarayları arasında 14'üncü sırada yer alıyor.

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