Olay yaratan röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth'ten 'ırkçı değiliz' videosu

Geçtiğimiz günlerde, Prens Harry ve Meghan Markle, televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, oğlu Prens Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını öne sürerek "Kraliyet Ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalardan sonra Buckingham Sarayı ve Prens Harry'nin abisi Prens William'dan "Irkçı bir aile değiliz" açıklaması gelmişti.

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Olay açıklamalar sonrası ilk kez görüldü

Tüm bu krizler boyunca sessizliği koruyan Kraliçe Elizabeth, ilk kez görüldü. Elizabeth, İngiliz Bilim Haftası münasebetiyle bilim adamları ve okul çocuklarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Kraliçe Elizabeth'in yaptığı video görüşmesinde, siyahi öğrenci ve bilim insanlarının olması dikkat çekti.