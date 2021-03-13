Dünya Olay yaratan röportaj sonrası Kraliçe Elizabethten ırkçı değiliz videosu
AVRUPA

Olay yaratan röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth'ten 'ırkçı değiliz' videosu

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle’ın ABD’li medya yıldızı Oprah Winfrey ile yaptığı röportajın yankıları sürüyor. Markle'ın röportajda intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkesinde yaşanan ırkçılık iddialarına karşı siyahi bilim insanları ve öğrencilerle canlı yayında buluştu.

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Kraliçe Elizabeth
Kraliçe Elizabeth

Geçtiğimiz günlerde, Prens Harry ve Meghan Markle, televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, oğlu Prens Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını öne sürerek "Kraliyet Ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." ifadelerini kullanmıştı.

  • Bu açıklamalardan sonra Buckingham Sarayı ve Prens Harry'nin abisi Prens William'dan "Irkçı bir aile değiliz" açıklaması gelmişti.

‘Kraliyet ailesi ırkçı’
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‘Kraliyet ailesi ırkçı’

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Olay açıklamalar sonrası ilk kez görüldü

Tüm bu krizler boyunca sessizliği koruyan Kraliçe Elizabeth, ilk kez görüldü. Elizabeth, İngiliz Bilim Haftası münasebetiyle bilim adamları ve okul çocuklarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Kraliçe Elizabeth'in yaptığı video görüşmesinde, siyahi öğrenci ve bilim insanlarının olması dikkat çekti.

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