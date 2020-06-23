Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Hamas heyeti Rusya Dışişleriyle İsrailin ilhak planını görüştü Filistinliler mücadeleye devam edecek
ORTADOĞU

Hamas heyeti Rusya Dışişleriyle İsrail'in ilhak planını görüştü: Filistinliler mücadeleye devam edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'la Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in "ilhak" planını reddettiklerini bir kez daha vurgulayan Hamas heyeti, başkenti Kudüs olan, kara, deniz ve havada egemen bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistinlilerin mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye liderliğindeki heyetin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin meselesindeki siyasi gelişmeler ve İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı ele alındı.

  • Görüşmede İsrail'in "ilhak" planını reddettiklerini bir kez daha vurgulayan Hamas heyeti, başkenti Kudüs olan, kara, deniz ve havada egemen bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistinlilerin mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Doha'daki görüşmede ayrıca tarafların Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere ilişkileri sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulususal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulususal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

ABD'den sınır dışı edilen 6 Guatemala vatandaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
DÜNYA
ABD'den sınır dışı edilen 6 Guatemala vatandaşının koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

  • Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.
Abone Ol Google News
Yassıada artık hükümsüz

Yassıada artık hükümsüz

Varislerine tazminat hakkı doğacak.
Beş milyon kişi iyileşti

Beş milyon kişi iyileşti

En kritik ülkelerde salgın etkisini artırıyor.
Soruyu duyunca kaçtı

Soruyu duyunca kaçtı
İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı

İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu.
Salgınlar bile durduramıyor

Salgınlar bile durduramıyor

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
Cemaat <br>camilere dönüyor

Cemaat
camilere dönüyor

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş müjdeli haberi verdi.
DSÖ'den yeni uyarı

DSÖ'den yeni uyarı

​Salgın çekip gitmiyor, aksine daha da büyüyor.
Test sayısı 3<br>milyonu geçti

Test sayısı 3
milyonu geçti

​Bakan Koca, üç ili özellikle açıkladı.
Müebbetler onandı

Müebbetler onandı

28 Şubat davasında 103 sanık yargılandı.
Sel felaketinde <br>bir can kaybı

Sel felaketinde
bir can kaybı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sel bölgesinde.

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

​Attığı hakaret tweet'lerinden 9 yıl 8 ay hapis cezası...

​Dışişleri'nden sömürgeci Fransız'ın Libya sözlerine cevap geldi.
Esenyurt'ta dehşet anları

Esenyurt'ta dehşet anları

​Bodrum kattaki evi sel suları böyle bastı.
Ağlamak istiyorum <br>sayın seyirciler

Ağlamak istiyorum
sayın seyirciler

​Maç anlatırken kendinden geçenler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.