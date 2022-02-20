Dünya Hamas İsraille esir takası anlaşmasında ilerleme yok
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Hamas: İsrail'le esir takası anlaşmasında ilerleme yok

Hamas, işgalci İsrail'le esir takası anlaşmasına varma yönünde bir gelişme olmadığını açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Zahir Cebbarin, yaptığı açıklamada, esir değişimi konusunda ilerleme sağlandığına ilişkin işgalci İsrail medyasında yer alan haberleri yalanladı.

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Haber Merkezi AA
Hamas: İsraille esir takası anlaşmasında ilerleme yok
Hamas: İsrail'le esir takası anlaşmasında ilerleme yok.

Hareketin Şehitler, Esirler ve Yaralılar Dosyası Sorumlusu Cebbarin, şu ana kadar muhtemel bir anlaşmaya yönelik ilerleme olmadığını çünkü işgalci İsrail tarafının bu konuda ciddi bir adım atmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili zaman zaman işgalci İsrail tarafından gelen açıklamalarının işgalci İsrailli esir ailelerinin Tel Aviv yönetimine baskı yapmasını engelleme amaçlı olduğunu aktaran Hamas yetkilisi, İsrail'in anlaşmayı tamamlama niyetinin olmadığını kaydetti.

İşgalci İsrail'in Kanal 12 televizyonunda, esir değişimi anlaşması dosyasında ilerleme sağlandığı ve işgalci İsrailli esirlerin yakın zamanda evlerine dönmesinin muhtemel olduğu şeklinde İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberler yer almıştı.

İşgalci İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor

Hamas ile İsrail arasında son zamanlarda esir takasıyla ilgili Mısır'da birçok görüşme yapıldığı, ancak ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.

Hamas'ın elindeki dört İsrailli ile işgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin değişimi için Mısır ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerin içeriğine dair taraflar bilgi vermekten kaçınıyor.

Filistin kaynaklarına göre işgalci İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail ordusu dört evi yıkmak için buldozerle Filistin köyünü bastı
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Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, 20 kadar İsrail askeri aracıyla yapılan baskında köy abluka altına alındı.
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Köye giriş çıkışların yasaklandığı ve bazı evlerin yıkılmak istendiği belirtildi.
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Filistinli gençler, Filistinli mahkumların daha önce yıkım ihtarı yapılmış evlerinin önünde yıkıma engel olmak üzere toplandı.
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İsrail makamları 20 Aralık 2021'de köydeki 4 aileden 5 kişiyi İsrailli yasa dışı bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda uyarı göndermişti.
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına engel olmak için direnen köy halkından 3 genci yaraladı.
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İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığı belirtilirken söz konusu kişilerin baş, sırt ve ayaklarından yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu kaydedildi.
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Ayrıca, İsrail ordusunun Filistin Kızılayının köye girişine engel olduğu vurgulandı.
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İsrail ordusu dört evi yıkmak için buldozerle Filistin köyünü bastı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Sile el-Harisiye köyüne askeri buldozerle baskın düzenledi. Evlerinin yıkılmasına engel olmak için direnen köy halkından üç genç yaralanırken, İsrail ordusunun Filistin Kızılayının köye girişine engel olduğu belirtildi.

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