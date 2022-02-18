TİKA Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Lübnan'daki Filistin kampı Burc el- Baracna'da bir fizik tedavi merkezinin kurulmasına destek verdi. Lübnan TİKA Koordinatörü Orhan Aydın, yaptığı açıklamada, 2006 yılında açılan ancak kısıtlı imkanlarla hizmet veren tedavi merkezinin kapasitesinin artırılması için TİKA tarafından bazı teknik desteklerin sağlandığını ifade etti.

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