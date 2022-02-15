TİKA FETÖ'den kurtarılan son Osmanlı diplomatı için yeni mezar yaptırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınan ve 1916'da Johannesburg’da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey için yeni mezar yaptırdı.

Güney Afrika’da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp 1916’da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey’in naaşı, 100 yıl boyuncu metfun olduğu Johannesburg merkezindeki “asıl” mezar yerine geri geçen ay defnedilmişti.

FETÖ'CÜLER NAAŞINI YASADIŞI TAŞIMIŞTI

Birinci Dünya Savaşı’nda, dönemin Britanya İmparatorluğu’nca “diplomatik dokunulmazlık” kuralı hiçe sayılarak esir edilip, 1916’da Johannesburg’da hayatını kaybeden Osmanlı diplomatıMehmet Remzi Bey’in naaşı, FETÖ’cüler tarafından 2011’de Johannesburg’daki mezarından yasa dışı şekilde alınarak, örgüte ait bir caminin bahçesine defnedilmişti.

Mehmet Remzi Bey

Mehmet Remzi Bey’in torunu Helene Remzi Bey Mayıs 2021’deki açıklamasında, dedesinin mezarını ziyaret etmek için bir örgütle muhatap olmak zorunda kaldığından şikayet etmişti.

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11 YIL SONRA KENDİ MEZARINDA

Pretorya Yüksek Mahkemesi, 11 yıl önce FETÖ iltisaklı kişilerce Güney Afrika makamlarına sahte belgeler sunularak çalınan naaşın eski mezar yerine taşınması kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından şehit diplomatın naaşı, önceki gün düzenlenen cenaze töreniyle Braamfontein Mezarlığı’nın Müslüman bölümündeki eski yerinde toprağa verildi.

TİKA'DAN YENİ MEZAR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınan ve 1916'da Johannesburg’da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey için yeni mezar yaptırdı.

Johannesburg’daki Braamfontein kabristanlığındaki mezarın açıIışına, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Mehmet Remzi Bey’in torunu Mignon Juliette Gatcke, TİKA Güney Afrika Koordinatörü Abdülkadir Abukan, Büyükelçilik görevlileri ve Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda Güney Afrikalı Müslüman katıldı.

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Büyükelçi Kandaş, Mehmet Remzi Bey’in, 11 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü tarafından, örgüte ait bir camiye nakledilen naaşını, 18 Ocak’ta Braamfontein’daki gerçek mezarına geri defnettiklerini belirterek, “Aradan geçen neredeyse bir aylık süreçte TİKA fonlarıyla yeni bir mezar yeri yaptırıldı.” dedi.

Kandaş, Mehmet Remzi Bey’in vefatının 106. yıl dönümüne yetiştirilen yeni mezar yerinin aslına sadık kalınarak yaptırıldığını kaydetti.

FETÖ'CÜLER NAAŞI KAÇIRIRKEN MEZARI TAHRİP ETTİ

Mezarın yapımını üstlenen TİKA’nın Güney Afrika Koordinatörü Abukan ise, orijinal mezar yerinin ve mezar taşının 11 yıl önceki nakil sırasında tahrip edildiğine dikkati çekerek, “Bu yüzden Mehmet Remzi Bey’in naaşı kurtarıldıktan sonra süratle yeni bir mezar yeri yaptırma çalışmalarına başladık.” diye konuştu.

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Abukan, bu kapsamda tahrip edilen mezar taşının üzerindeki okunmaz halde bulunan Arapça yazıların da Türk kaligraf Refik Çarıkçı tarafından aslına uygun restore edildiğini belirterek, “Böylece taşın üzerindeki yazıları ilk defa Türkçe ve İngilizceye çevirme imkanı bulundu.” dedi.

Mehmet Remzi Bey’in torunu Gatcke de, dedesinin naaşının gerçek mezarına taşınmasında ve mezar yerini yaptırılmasında emeği geçen Türk yetkililere minnet duyduğunu ifade etti.

Gatcke, dedesinin yeni kabrinin çok güzel göründüğü dile getirerek, “Özellikle bu kadar güzel bir mezar yerinin 3 hafta içinde tamamlanması benim için oldukça etkileyici oldu.” ifadesini kullandı.

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