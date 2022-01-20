El Salvador ile iş birliği: Yeni bir dönüm noktası olacak
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş birliğinin tarihi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi. El Salvador'un kalkınması için her türlü desteğin verileceğini söyleyen Erdoğan, büyükelçilik açılması konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini belirtti.