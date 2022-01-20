Gündem El Salvador ile iş birliği Yeni bir dönüm noktası olacak
ANKARA

El Salvador ile iş birliği: Yeni bir dönüm noktası olacak

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş birliğinin tarihi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi. El Salvador'un kalkınması için her türlü desteğin verileceğini söyleyen Erdoğan, büyükelçilik açılması konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Salvador ile iş birliği: Yeni bir dönüm noktası olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

El Salvador'da büyükelçilik açılması için Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıl içinde de rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

El Salvador'un kalkınmasına desteğimiz sürecek. Sağlıktan eğitim ve tarıma kadar destek vermeye devam edeceğiz.

El Salvador ile 6 anlaşma imzalandı. Yarın TUSAŞ'ı ziyaret edecekler, savunma alanında attığımız adımları yerinde görecekler. Ne gibi müşterek adımlar atabiliriz bunları görme fırsatı yakalayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Salvador ile iş birliği yeni bir dönüm noktası olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Salvador ile iş birliği yeni bir dönüm noktası olacak
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş birliğinin tarihi olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.' dedi. El Salvador'un kalkınması için her türlü desteğin verileceğini söyleyen Erdoğan, büyükelçilik açılması konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini belirtti.

"UKRAYNA'YA GİDECEĞİM"

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Temennimiz Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi bir araya getirmek ve görüştürmek. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.' şeklinde konuştu.

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