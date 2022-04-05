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Dünya Harvard Üniversitesinden Ukraynalı mültecilere konut sağlayan uygulama
AVRUPA

Harvard Üniversitesi'nden Ukraynalı mültecilere konut sağlayan uygulama

Ukraynalı mültecilerin içinde bulunduğu kötü durumdan etkilenen Harvard Üniversitesi öğrencileri Marco Burstein ve Avi Schiffman, UkraineTakeShelter.com'u oluşturmak için üç gün boyunca kodlama becerilerini kullandılar ve daha güvenli ülkelerde konut sağlamak için tasarlanmış bir web sitesi başlattılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Harvard Üniversitesinden Ukraynalı mültecilere konut sağlayan uygulama
Harvard'ın Los Angeles'lı 18 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Marco Burstein, Cambridge, Massachusetts'teki Harvard Üniversitesi kampüsünün yakınındaki bilgisayarında çalışıyor.

Harvard Üniversitesinde okuyan iki birinci sınıf öğrencisi, Ukrayna'dan kaçan insanlara güvenli bölgeler sağlamak amacıyla bir web sitesi tasarladı.

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Eski Sovyet cumhuriyeti boyunca Rus bombardımanından kaçmak için çaresiz kalan Los Angeles'lı 18 yaşındaki Marco Burstein ve Seattle'lı 19 yaşındaki Avi Schiffman, üç gün boyunca UkraineTakeShelter.com'u oluşturmak için kodlama becerilerini kullandılar.

O zamandan beri, tercih ettikleri veya uygun yerlerde ev sahipleriyle eşleşme arayan mültecilere yardım sunmak için 18.000'den fazla ev sahibi aday siteye kaydoldu. Son bir günde, Burstein ve Schiffman 800.000 kullanıcı kaydetti.

Harvard kampüsündeki bir röportajda Burstein, “Dünyanın her yerinde birbirine bağlanan ev sahipleri ve mültecilerle ilgili her türden inanılmaz hikayeler duyduk” dedi. “Macaristan'dan Romanya'ya, Polonya'dan Kanada'ya ve Avustralya'ya kadar aklınıza gelebilecek hemen hemen her ülkede ev sahibimiz var. Ve aldığımız yanıt bizi gerçekten şaşırttı."

İsveç'in güneybatısındaki Linkoping şehrinde yaşayan ve evini tahliye edilen 45 yaşındaki Ukraynalı Oksana Frantseva, 18 yaşındaki kızı ve kedileriyle yaşayan Rickard Mijarov, web sitesi aracılığıyla mülteci kabul edenler arasında.

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Mijarov ve karısı, yardım edeceklerini belirtmek için bir büyükelçiliğe kaydoldular, ancak daha sonra Harvard öğrencilerinin sitesine rastladılar ve orada kaydolmaya karar verdiler.

Burstein ve Schiffman, platformu savaşan mültecilerin özel endişelerini göz önünde bulundurarak tasarladı. Ani tehlikede olan birinin bulundukları yere girip kendilerine en yakın yardım tekliflerini görebilmesi için kullanımı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için çalıştılar.

Uygulama için ev sahibi tarafından, hangi dilleri konuştuklarını belirtme fırsatı da verildi. Ayrıca kaç mülteciyi barındırabilecekleri, küçük çocukları veya evcil hayvanları kabul etmeye ilişkin birkaç noktayı da belirtmeleri istendi.

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