İngiltere evsiz kalan Ukraynalılar için “Homes for Ukraine” uygulamasını başlattı
İngiltere'de birçok Ukraynalı mültecinin yerleşmesini sağlamak amacıyla "Homes for Ukraine" uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile mülteciler için en az altı ay konaklama sağlayabilecek ve hayır kurumları ile eşleştirilecek.
Binlerce Britanyalının Ukraynalı savaş mültecilerine kendi evlerini açmasına izin veren bir plan,150.000 kişinin yardım etmeye istekli olduklarını söylemesinin ardından yürürlüğe konuldu.
"Homes for Ukraine",mültecileri en az altı ay konaklama sağlamayı, hayır kurumları ve diğer kuruluşlarla eşleştirmeyi ve İngiltere'de aile bağları olmayanların ülkeye girişini sağlamayı amaçlıyor. İngiltere'de 150.000'den fazla kişi yardım etmek istediğini söyledi. Sponsor bulan mültecilerin Cuma gününden itibaren başvurabileceği öngörülüyor.