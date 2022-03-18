İngiltere evsiz kalan Ukraynalılar için “Homes for Ukraine” uygulamasını başlattı İngiltere'de birçok Ukraynalı mültecinin yerleşmesini sağlamak amacıyla "Homes for Ukraine" uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile mülteciler için en az altı ay konaklama sağlayabilecek ve hayır kurumları ile eşleştirilecek.

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