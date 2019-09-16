Dünya Hastaneye PKK bombası
ORTADOĞU

Hastaneye PKK bombası

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında PKK/YPG’li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı sonrasında 12 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı sonrasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir tanker infilak ettirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Saldırı sonrasında yıkılan evlerden biri

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor. Patlama sonucu hastane neredeyse kullanılamaz hale geldi. Teröristlerin saldırının şiddetini arttırmak için petrol yüklü bir tankeri kullandığı öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden bazılarının patlamanın şiddetiyle hastane karşısındaki tarlalara kadar savrulduğu bildirildi.

İran’ın petrol tesislerini vuralım
DÜNYA
İran’ın petrol tesislerini vuralım
Trabzonda kazanan yok

Trabzon'da kazanan yok

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Çobanbeyi terör vurdu

Çobanbey'i terör vurdu

​YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 11 sivil öldü.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olacak.
Ruhani Ankara'da

Ruhani Ankara'da

​Türkiye-Rusya-İran 3'lü zirvesi için geldi.
Evlat<br>nöbetinde 34. aile

Evlat
nöbetinde 34. aile

HDP binası önündeki eyleme yeni bir aile katıldı.
Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

VAR 'iki' <br>kararı iptal etti

VAR 'iki'
kararı iptal etti

Kırmızı kart gören oyuncu geri çağrıldı.
İstanbul'da sürpriz gösteri

İstanbul'da sürpriz gösteri

Be-200 ve Su-35 İstanbul semalarında uçtu.
Alçakça bir girişimdir

Alçakça bir girişimdir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki.
Sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında silahlı kavga

​Avcılar'daki kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
İkinci intikal tamamlandı

İkinci intikal tamamlandı

Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
İlk kez <br>sergilenecek

İlk kez
sergilenecek

Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te.
Satışlar <br>yüzde 30 arttı

Satışlar
yüzde 30 arttı

​ÖTV indirimi beyaz eşya sektöründe etkili oldu.
Düzce Belediye <br>Başkanının acı günü

Düzce Belediye
Başkanının acı günü

Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi toprağa verildi.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon<br> araç geçti

35 milyon
araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta açılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.