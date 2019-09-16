Hastaneye PKK bombası

Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir tanker infilak ettirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Saldırı sonrasında yıkılan evlerden biri

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor. Patlama sonucu hastane neredeyse kullanılamaz hale geldi. Teröristlerin saldırının şiddetini arttırmak için petrol yüklü bir tankeri kullandığı öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden bazılarının patlamanın şiddetiyle hastane karşısındaki tarlalara kadar savrulduğu bildirildi.