Dünya İranın petrol tesislerini vuralım
ORTADOĞU

İran’ın petrol tesislerini vuralım

Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco’ya ait 2 tesisin Husiler tarafındın vurulması ve petrol üretiminin %50 azalması ABD’yle İran’ı yeniden karşı karşıya getirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın misilleme olarak İran’ın petrol rafinerilerinin vurulmasını önerdi. Devrim Muhafızları ise “Topyekun bir savaşa hazırız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARAMCO'nun vurulma anı
ARAMCO'nun vurulma anı

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi “Saudi Aramco”ya ait iki kritik petrol tesisinin Yemen’deki muhalif Husi güçleri tarafından İHA saldırısı ile vurulması ve petrol üretiminin yüzde 50 oranında azalmasının ardından bölgede gerilim bir kez daha tırmandı. ABD yönetimi saldırıdan direkt İran’ı sorumlu tutan açıklamalarda bulunurken, İran da Yemen’deki mevcut durumdan ABD ve müttefiklerini sorumlu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump’a da yakın Cumhuriyetçi Senatörlerden Lindey Graham’ın İran’ın petrol rafirenlerinin vurulması önerisine ise Tahran’dan cevap gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, “Topyekun bir savaşa hazırız” mesajını verdi.

Trump yönetimi ARAMCO tesislerini hedef alan İHA saldırısının uydu görüntüleri yayınladı. Görüntülerde petrol tanklarının aldığı isabetler net olarak görülüyor

HACIZADE: ÜSLER MENZİLİMİZDE

ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Havva Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Ez-Zafra Hava Üssü ve Umman Denizi’ndeki bir donanmasının da hedeflerinde olduğunu savunan Hacızade, Washington yönetiminin olası bir saldırısında buraları vuracaklarını ileri sürdü. “Biz kendimizi topyekun bir savaşa hazırladık” diyen Hacızade, ABD’nin tüm üsleri ve donanmaları 2 bin kilometreye kadar füzelerimizin menzili dahilinde olduğunu aktardı.

“ÇAMURA SAPLANDILAR”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, dün yaptığı açıklamada ABD’nin ülkesini hedef alan açıklamalarını, “Tahranı suçlamak felaketi bitirmeyecek” cevabını verdi. Cevad Zarif, ABD ve müttefiklerinin Yemen’de “çamura saplandığını” da sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıda İran’ın suçlanmasıyla ilgili ABD makamlarını eleştirerek “Yemenlilerin saldırılara karşı koyduğunu” savundu.

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PROVOKATÖR GRAHAM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun önceki gece Suudi Aramco’nun petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle İran’ı suçlamasının ardından Senatör Graham, Tahran’ın ‘provokasyonlarına devam etmesi’ halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleştirme seçeneğinin masaya yatırılmasını önererek bir provokasyona imza atmıştı.

  • Petrol üretimi durdu
  • Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, milli petrol şirketi Aramco’ya ait iki tesise yapılan saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Prens Abdulaziz yaptığı açıklamada, devlete ait petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait Bıkayk ve Hırays tesislerine insansız hava araçları ile yapılan saldırılar nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını söyledi. Selman, saldırının tedariğin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını ifade etti.
  • Lübnan’da savaş gemili mesaj
  • ABD savaş gemisi
  • Körfez’de İran-ABD gerilimi yükselirken, Doğu Akdeniz kıyılarında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Holzhall Richard, “ABD savaş gemisi USS RAMAGE’nin Beyrut Limanı’na demir atması siyasi bir mesaj niteliği taşıyor” ifadesini kullandı ancak bu mesajın içeriği ya da muhatabıyla ilgili bilgi vermedi. LBC Lübnan Televizyonu’nun verdiği habere göre, ABD savaş gemisi USS RAMAGE dün akşam saatlerinde Beyrut Limanı’na demirledi. ABD Donanması 5. Filo Komutanı James Malloy ile Lübnanlı bazı bakan ve milletvekillerinin gemide görüştüğü vurgulandı. ABD’nin bölgedeki müttefiği İsrail, geçtiğimiz haftalarda Lübnan’da İran destekli Hizbullah’a ait noktalara saldırılar düzenlemişti.

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