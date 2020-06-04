Hava köprüsü kurdular: Paravan şirketler yüzlerce ton silah taşıdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’da darbeci Hafter güçlerine paravan havayolu şirketleri kanalıyla cephane-mühimmat sevk etmeye devam ediyor. El-Cezire haber portalının uydu görüntüleri ve açık kaynaklı verilerden derlediği bilgilere göre BAE, Libya’ya adeta hava köprüsü kurdu. ZetAvia, Azee Air ve Jenis Air adlı şirketlere ait kargo uçakları 1 Nisan’dan 15 Mayıs’a kadar tam 76 kez sefer düzenleyerek Hafter’e silah taşıdı. Şirketlerin sahibi BAE tarafından fonlanan Rus, Kazak ve Moldovalı aracılar. Deşifre oldukları takdirde firma isimlerini değiştirerek aynı kargo uçaklarıyla silah sevkiyatına devam ediyorlar. Sözkonusu isimlerin silah ambargosunu geçmişte defalarca deldikleri için havacılık otoriteleri tarafından ceza aldığı ancak BAE’nin parasıyla yasadışı nakliyata yeni isimlerle devam ettikleri belirtiliyor.

MISIR DA İŞİN İÇİNDE

Paravan şirketlerin adı, geçmişte Suriye’ye silah transferinde geçtiği için bu firmaların Avrupa hava sahasında uçmaları yasaklanmıştı. Örneğin adı ‘Sky Prime Air’ iken tabelasını ‘Terra Avia’ olarak değiştiren şirket, 2017 BM raporunda BAE ve Sudan’dan Libya’ya silah taşımakla suçlanmıştı. Şimdi ZetAvia, Azee Air ve Jenis Air tabelalarıyla faaliyet gösteren firmalar doğrudan BAE merkezli olarak çalışıyor ve düzenli olarak Hafter’e mühimmat taşıma görevini üstleniyor. BAE-Libya, Eritre-Libya ve Ürdün-Libya hatlarını kullanan uçaklar dönüş yolunda ise farklı rotalar izliyor. Uçaklar önce Libya’da değil, Mısır hava sahasında görünüyor, daha sonra doğrudan BAE, Ürdün veya Cidde Havalimanı’na hareket ediyor. Eritre’deki Asab Üssü’nden dönüş uçuşları da doğrudan BAE’ye gidiyor.

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Suçunuz yoksa soruşturma isteyin

Libya hükümeti, Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’a yönelik saldırılarına destek verdiklerini reddeden ülkeleri, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından soruşturma talep ederek iddialarını kanıtlamaya davet etti. Libya’nın BM Temsilcisi Tahir es-Sunni, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu, “Abu Dabi’nin Trablus’a yönelik saldırılara destek verdiğine ilişkin açıklamaların geçersiz ve yanlış suçlamalar olduğu” şeklindeki mektuba karşılık sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. “Bazı ülkelerin, Libyalıların öldürülmesi ve saldırılara destek verilmesi olaylarına karıştığına ilişkin BMGK’ye sunduğumuz brifinglere tepki göstermesi gülünç” diye yazan Sunni, “Bu ülkeler suçsuz ise neden uzmanlar komitesinden iade-i itibar soruşturması talep etmiyor?” sorusunu gündeme getirdi. Hafter’e sürecin başından buyana yoğun destek veren BAE, kesin kanıtlara rağmen iddiaları inkar ediyor.