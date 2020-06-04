Libya’da Hafter temizliği: Trablus Havalimanı tamam

Libya’da Türkiye destekli meşrû ordu, darbeci Hafter milislerini geriletmeye devam ediyor. Vatiyye Askeri Üssü ile başkent Trablus güneyindeki banliyölerin temizlenmesi sonrası şimdi sıra Trablus Havalimanı ile Terhune bölgelerine geldi. Libya ordusu, Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) her iki noktada Hafter milislerini bombalıyor. Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Trablus Uluslararası Havalimanı’nı kurtarmak için operasyon başlattıklarını, Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi ve El-Kavia bölgelerindeki Hafter milisleri ve onlara ait askeri araçların ‘öldürücü darbelerle’ hedef alındığını belirtti. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yönetimindeki meşrû ordu güçlerinin Trablus Havalimanı’nda kontrolü ele aldığı öğrenilirken bölgede patlayıcı temizliği sürüyor. Libya ordusu, bazı binalarda istiflenmiş halde bulunan ve Rus Wagner grubunun kullandığı belirtilen mühimmatların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraf: Arşiv

TERHUNE KUŞATMASI

Hafter

Trablus merkeze 25 kilometre uzaklıktaki havalimanında temizlik sürerken Libya ordusu bir yandan da başkentin 60 kilometre güneyinde bulunan Terhune bölgesine üç koldan taarruz başlattı. Hava araçlarıyla sık sık dövülen cephede özellikle Mecai ve Karabulli beldelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Terhune’nin Hafter işgalinden kurtarılması halinde Trablus-Misrata-Giryan üçgenindeki geniş bir alan güvenli hale gelmiş olacak. Libya ordusu, Hafter’e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs’ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü’nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, 22-24 Mayıs’ta başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı pek çok noktayı milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi.

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Pusuya düştüler

Fotoğraf: Arşiv

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Fotoğraf: Arşiv

Libya ordusu Trablus güneyinde Hafter milislerini pusuya düşürdü. Ordu birliklerince paylaşılan görüntülere göre bina içinde mevzilenmiş askerler, ağır silahlı Hafter milislerini taşıyan araçlara yoldan hızla geçtiği esnada ateşe başlıyor. Kontrolü kaybeden araçlar saniyeler içinde takla atarak etkisiz hale geliyor. Milislerin yaylım ateşe tutulduğu noktada Hafter güçleri çok sayıda kayıp veriyor. BAE, Mısır, Fransa, Yunanistan, Suudi Arabistan ve Rusya tarafından desteklenen Hafter’in kayıplarına ilişkin bilgi veren Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, milislerin son 24 saatte geride 48 ceset bıraktığını kaydetti. Kununu, yeni tip koronavirüs ihtimali göz önünde bulundurularak sözkonusu cesetlerin toplanması sırasında koruyucu giysiler giyilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiklerini ifade etti. Öte yandan Sirte ve El-Cufra’nın Güvenliğini Sağlama Operasyon Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dirah ise Sirte’de Hafter saflarında savaşan 2 Rus paralı askerin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2’sinde de virüse rastlandığını belirtti. Dirah, Sirte’deki tıbbi kaynakların, 2 paralı askerin virüs nedeniyle öldüğünü doğruladığını aktardı.