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Dünya Havada karşı karşıya geldiler ABD ile Çin arasında sivil havacılık gerilimi
AMERİKA

Havada karşı karşıya geldiler: ABD ile Çin arasında sivil havacılık gerilimi

Washington yönetimi, Çin ulusal havayolu şirketinin, ABD’ye uçuşlarının durdurulacağını açıkladı. ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin havayolu şirketinin, ABD’ye yönelik yolcu uçuşlarının 16 Haziran’dan itibaren durdurulacağını duyurdu. Bu karar, Çin’in ABD merkezli United Airlines ve Delta Air Lines adlı şirketlere, yeniden uçuş izni vermemesinin adından geldi. Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, Çin’in iki ülke arasındaki uçuşlarla ilgili anlaşmayı “ihlal ettiği” bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Açıklamada, “Bakanlık, Çinli muhataplarıyla, iki ülke arasında karşılıklı uçuşların sürdürebilmesi için çabaların sürecektir. Bu zaman içinde Çin hükümetinin, bizim uçaklarımıza verdiği izin kadar biz de onlara izin vereceğiz” denildi.

Pekin’den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çin hava yolu şirketlerinin bu ülkeye uçuşlarını askıya alma kararına ilişkin “Çin, bu durumdan oldukça üzüntü duyuyor” ifadesini kullandı. CAAC’nin, ABD Ulaştırma Bakanlığı ile iki ülke arasındaki hava yolu seferlerine ilişkin yakın iletişimde bulunduğunu ve bazı düzenlemelere ilişkin gelişmeler kaydedildiğini aktaran Cao “ABD’nin sorunun çözümü noktasında engel çıkarmamasını umuyoruz” dedi.

Yabancı havayolu şirketlerine vize

  • Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan yabancı hava yolu şirketlerinin Çin uçuşlarının tekrar başlayacağını bildirdi. Açıklamada, hava yolu şirketlerinin yolcularına Kovid-19 taraması yapması gerektiği vurgulanırken, bir seferde 5 veya daha fazla yolcuda Kovid-19 saptanan hava yolu şirketinin seferlerinin bir hafta boyunca askıya alınacağı kaydedildi. Kovid-19 taramasında 3 hafta boyunca herhangi bir vaka rastlanmayan hava yolu şirketlerinin ise haftalık sefer sayısını 2’ye çıkarabileceği bildirildi. Çin hükümeti, martta yabancı hava yolu şirketlerinin ülkeye yaptığı uçuşlara Kovid-19 nedeniyle sınırlandırma getirmişti.

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