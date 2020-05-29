Dünya İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada, Çinin Hong Kong güvenlik yasasından endişeli
ASYA

İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişeli

İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasından endişeli

İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada'nın ortak açıklamasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanması için Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan derin endişe duyulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Bu adımın Hong Kong toplumundaki mevcut derin bölünmeleri daha da kötüleştirmesinden son derece endişe ediyoruz" denildi.

Haber Merkezi AA
Çin’in Hong Kong güvenlik yasası nedeni ile birçok devlet endişeli.
Çin’in Hong Kong güvenlik yasası nedeni ile birçok devlet endişeli.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının uygulanmasının Çin'de kabul edilmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

  • Pekin'in kararı konusunda derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Hong Kong'un kendi kurumları yerine Çin tarafından bir ulusal güvenlik yasası uygulanmasının bölge halkının özgürlüklerini kısıtlayacağı ifade edildi.

Bunun aynı zamanda Hong Kong'un özerkliğini önemli ölçüde aşındıracağı kaydedilen açıklamada, Çin'in bölgede yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama kararının BM tarafından da tescil edilmiş Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nun öngördüğü yükümlülüklere aykırı olduğu bildirildi.

Teklif edilen yasanın "Bir Ülke İki Sistem" ilkesini baltalayacağı belirtilen açıklamada, düzenlemenin Hong Kong'da siyasi suçlara ilişkin kovuşturma ihtimalini artırdığı ve bölge halkının haklarını korumaya yönelik mevcut taahhütlere zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu adımın Hong Kong toplumundaki mevcut derin bölünmeleri daha da kötüleştirmesinden son derece endişe ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

  • Ayrıca açıklamada, Çin hükümetine, Hong Kong hükümeti ve halkıyla birlikte çalışarak Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'ndaki yükümlülükleri yerine getirecek şekilde bir uzlaşıya varması çağrısı yapıldı.

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti
DÜNYA
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti

Yasa

  • Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Çin medyasınca "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.

Binlerce kişi sokağa döküldü: Çin Milli Marşı’na saygısızlık tartışması
DÜNYA
Binlerce kişi sokağa döküldü: Çin Milli Marşı’na saygısızlık tartışması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Hong Kong artık Çin'den bağımsız değil
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Hong Kong artık Çin'den bağımsız değil

Abone Ol Google News
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.

Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.
Bizans artıkları elenecek

Bizans artıkları elenecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'den fetih mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.