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AVRUPA

Her gün altı yaşında olarak uyanıyor

İngiltere'nin Leicester kentinde yaşayan 29 yaşındaki Chloe Barnard, her gün son 23 yılını hatırlamadan uyanıyor. Nadir bir beyin rahatsızlığına sahip olan Barnard, nişanlısını ertesi gün tanımıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her gün altı yaşında olarak uyanıyor
Chloe Barnard

İngiltereli Chloe Barnard, her gün hayatının son 23 yılını unutuyor ve hatta nişanlısını tanımıyor. The Mirror'un aktardığına göre Barnard, her gün altı yaşında olarak uyanıyor.

Barnard, yaşadığı şeyleri şu şekilde özetledi:

"Aşağı indim ve bir merdiven vardı. Evi tanıyamadım ama benim olmalı çünkü merdiven var ve daha altı yaşındayım diye düşündüm. Nişanlımı hiç tanımıyordum. Yanımda yabancı birini görünce polisi aramak istedim ve bağırmaya başladım. En yakınını bile hatırlamamak gerçekten çok kötü bir duygu."dedi.

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