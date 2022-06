İngiltereli Chloe Barnard, her gün hayatının son 23 yılını unutuyor ve hatta nişanlısını tanımıyor. The Mirror'un aktardığına göre Barnard, her gün altı yaşında olarak uyanıyor.

Barnard, yaşadığı şeyleri şu şekilde özetledi:

"Aşağı indim ve bir merdiven vardı. Evi tanıyamadım ama benim olmalı çünkü merdiven var ve daha altı yaşındayım diye düşündüm. Nişanlımı hiç tanımıyordum. Yanımda yabancı birini görünce polisi aramak istedim ve bağırmaya başladım. En yakınını bile hatırlamamak gerçekten çok kötü bir duygu."dedi.

