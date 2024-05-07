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Vekaletle kurbanlık kesim bedeli belli oldu! Yurtiçi ve yurtdışı kurban vekaleti ne kadar 2024?

Kurban kesim bedeli Diyanet açıklamasıyla duyuruldu. 2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık seçimi için de hazırlıklar sürüyor. Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar 2024 kurbanlık kesim fiyatlarını inceliyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2024 yılı vekaletle kurban kesimi hisse bedelini belirledi. Peki, bu yıl yurt içi ve yurt dışı kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte vekalet yoluyla kurban kesim bedeli...

13:26 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Kurbanlık vekaleti
Kurbanlık vekaleti

2024 vekalet yoluyla kurbanlık kesim ücreti ne kadar? Kurban Bayramı tarihinin yaklaşması ile birlikte kurban kesebilecek olanlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Türkiye Diyanet Vakfı 2024 vekaletle kurban kesimi fiyatını ne olarak belirledi?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

YURT DIŞINDAN VEKALET VERİLİR Mİ?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR 2024?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.



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19 saat önce
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