Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyenden özür

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim had safhaya ulaşırken ‘The Daily Show'da konuya dair espri yapmaya çalışan Noah, iki ülke arasındaki savaşın ‘en eğlenceli savaşlardan biri' olabileceğini söyledi ve "Ayrıca gelmiş geçmiş en uzun savaş olabilir — bir başka dans numarası" diye ekledi.

Bölümün yayınlamasıyla birlikte pek çok insan sosyal medya üzerinden komedyene tepki gösterdi. Kullanıcılar, Noah'yı duyarsız ve ırkçı olmakla suçladı.

It's sad when someone who's had a violent past mocks war through a Bollywood stereotype. @Trevornoah 's mother was shot in the head by her husband(Trevor's stepfather).Imagine someone making fun of it with a Xhosa stereotype - the tribe his mum belongs topic.twitter.com/pUFrm3Iavv — Zainab Sikander (@zainabsikander) 2 Mart 2019





'ACIYI BASTIRMAK İÇİN KOMEDİYİ KULLANIYORUM'

Kendisini ‘Bollywood tarzı savaş' şakası yapmakla suçlayan bir kullanıcıya yanıt veren Noah ise,"Bu sizi ya da başkalarını incittiyse özür dilerim, yapmaya çalıştığım şey bu değildi" dedi.

Noah, huzursuzluğu ve acıyı bastırmak adına komediyi kullandığını savundu ve hatta ‘annesinin başından vurulmasıyla ilgili bile şaka yapmasını' buna örnek olarak sundu.

Keşmir üzerinde hak iddia eden Hindistan ve Pakistan bölgenin sadece belli bir bölümünü kontrol ediyor. İki ülke İki ülke 1947 yılından beri Keşmir nedeniyle üç kez savaşa sürüklendi. Cammu Keşmir eyaletinde yaşanan 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen son saldırı, iki ülkeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirdi.

REKLAM

DÜNYA Pakistan-Hindistan birbirlerine karşılıklı ateş açtı

DÜNYA Pakistan Hint pilotu ülkesine teslim etti