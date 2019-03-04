Dünya Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABDli komedyenden özür
ASYA

​Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyen özür diledi

Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyenden özür

Keşmir nedeniyle bir kez daha karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan arasında çıkması muhtemel bir savaşın 'eğlenceli' olacağına dair 'şaka' yapan ABD'li komedyen Trevor Noah özür diledi.

Haber Merkezi Diğer
ABD'li komedyen Trevor Noah.
ABD'li komedyen Trevor Noah.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim had safhaya ulaşırken ‘The Daily Show'da konuya dair espri yapmaya çalışan Noah, iki ülke arasındaki savaşın ‘en eğlenceli savaşlardan biri' olabileceğini söyledi ve "Ayrıca gelmiş geçmiş en uzun savaş olabilir — bir başka dans numarası" diye ekledi.

  • Bölümün yayınlamasıyla birlikte pek çok insan sosyal medya üzerinden komedyene tepki gösterdi. Kullanıcılar, Noah'yı duyarsız ve ırkçı olmakla suçladı.


'ACIYI BASTIRMAK İÇİN KOMEDİYİ KULLANIYORUM'

Kendisini ‘Bollywood tarzı savaş' şakası yapmakla suçlayan bir kullanıcıya yanıt veren Noah ise,"Bu sizi ya da başkalarını incittiyse özür dilerim, yapmaya çalıştığım şey bu değildi" dedi.

Noah, huzursuzluğu ve acıyı bastırmak adına komediyi kullandığını savundu ve hatta ‘annesinin başından vurulmasıyla ilgili bile şaka yapmasını' buna örnek olarak sundu.

Keşmir üzerinde hak iddia eden Hindistan ve Pakistan bölgenin sadece belli bir bölümünü kontrol ediyor. İki ülke İki ülke 1947 yılından beri Keşmir nedeniyle üç kez savaşa sürüklendi. Cammu Keşmir eyaletinde yaşanan 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen son saldırı, iki ülkeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirdi.

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