Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümü tepkiye yol açtı

Malappuram kenti orman yetkilisi Mohan Krishnan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ölen fil yem için köye girmişti. Gebeydi. Yaklaşık 18-20 ay sonra doğum yapacaktı. Ancak o köy yolunda gezerken birileri ona bir ananas verdi. Gebe fil belki insanlara inanmıştı. Verilen ananası yemeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra filin ağzında olan patlama ile fil gözyaşı dökmeye başladı. Belki bu gözyaşı kendisi için değildi. Onun içinde olan o yavru fil içindi ifadelerini kullandı. Krishnan, Filin ağzında öyle patladı ki dili ve ağzının büyük bir kısmı yandı. Fil sokaklarda geziyordu. Bize zarar vermedi. Ama biz onu öldürdük. Rahatlamak için yanındaki Velia Nehri’ne inmişti. Biz çok çabaladık ama onu kurtaramadık. 27 Mayıs saat 16.00 gibi insanların insansızlık davranışı yüzünden gebe fil son nefesini verdi. Öldükten son onu yanındaki bir ormanda toprağa verdik dedi.