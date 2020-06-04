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Dünya Hindistanda hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümü tepkiye yol açtı
ASYA

Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümü tepkiye yol açtı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alına gelen gebe fil, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürülmüştü. Bu vahşi durum ülke genelinde tepkiye sebep oldu. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "üzücü" olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Polis konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.
Polis konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde hamile bir filin kimliği belirsiz kişilerce içine kestane fişeği yerleştirilen ananası yemesinin ardından ölmesi ülke genelinde tepkiye neden oldu.

NDTV kanalında yer alan habere göre, aralarında gazeteci, yazar, sporcu, iş adamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi, filin "vahşice" öldürülmesine tepki gösterdi.

Hindistan’da hamile fili barut dolu ananas yedirerek öldürdüler
FOTOĞRAF 6
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Hindistan’ın Kerala eyaletinin Malappuram kentinde geçtiğimiz 27 Mayıs’ta bir fil, ormandan yem bulabilmek için yerleşim yerlerine indi. Fil, bölgede dolaşmaya başlarken, bu sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından ananas verildi.
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Fil, ananası hemen yemeye başladı. Ancak ananasın içine daha önce koyulan barut aniden filin ağzında patladı. Ağzı alev alev yanmaya başlarken fil, yan tarafta bulunan nehre indi. İhbar üzerine Hindistan Orman Bakanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek fili kurtarmak için çalışma başlattı.
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Ekipler, 2 fili nehre indirerek zarar gören fili kurtarmaya çalıştı. Ancak fil, bulunduğu yerden çıkarılamadı. İnsanların verdiği barut dolu ananası yiyen fil, nehrin ortasında telef oldu.
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Telef olan filin öldükten sonra gebe olduğu ortaya çıktı.
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Malappuram kenti orman yetkilisi Mohan Krishnan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ölen fil yem için köye girmişti. Gebeydi. Yaklaşık 18-20 ay sonra doğum yapacaktı. Ancak o köy yolunda gezerken birileri ona bir ananas verdi. Gebe fil belki insanlara inanmıştı. Verilen ananası yemeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra filin ağzında olan patlama ile fil gözyaşı dökmeye başladı. Belki bu gözyaşı kendisi için değildi. Onun içinde olan o yavru fil içindi ifadelerini kullandı. Krishnan, Filin ağzında öyle patladı ki dili ve ağzının büyük bir kısmı yandı. Fil sokaklarda geziyordu. Bize zarar vermedi. Ama biz onu öldürdük. Rahatlamak için yanındaki Velia Nehri’ne inmişti. Biz çok çabaladık ama onu kurtaramadık. 27 Mayıs saat 16.00 gibi insanların insansızlık davranışı yüzünden gebe fil son nefesini verdi. Öldükten son onu yanındaki bir ormanda toprağa verdik dedi.
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Öte yandan Hindistan’da yaşanan söz konusu olay, ülkede tepkilere neden oldu. Hayvanseverler ve vatandaşlar olayı kınayarak filin ölümüne neden olan kişinin bulunarak tutuklanmasını talep etti.
Hindistan’da hamile fili barut dolu ananas yedirerek öldürdüler
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alına gelen gebe fil, henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürüldü.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "üzücü" olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti.

"Tata Sons" şirketinin Başkanı iş insanı Ratan Naval Tata, sosyal medya hesabından, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çok sayıda kullanıcı, fil ve yavrusuna ilişkin hazırlanan görselleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, hayvanın bu şekilde katledilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan polis, konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Geçen hafta, Palakkad bölgesindeki Sessiz Vadi Milli Parkı'nda yaşayan 15 yaşındaki hamile fil, yakındaki bir köye giderek burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yemişti.

Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile hayvanın acı çekerek günlerce yürümesine ve 27 Mayıs'ta bir nehirde ölmesine yol açmıştı.

Yetkililer, bölge halkının, mahsullerini ayı ve domuz gibi vahşi hayvanlardan korumak için bu tür tuzaklar kurduklarını belirtmişti.

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