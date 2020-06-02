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Koronavirüs Hindistanda, Remdevisir koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanacak
DÜNYA

Hindistan'da, Remdevisir koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanacak

Hindistan'da durumu ağır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımının onaylandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • The Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Genel İlaç Denetim Kurumundan (DCGI) yapılan açıklamada, Remdesivir'in acil durumlarda ve sadece 5 gün boyunca verilmesi koşuluyla kullanımına izin verildiği belirtildi.

Öte yandan, Merkezi İlaç Standartı Kontrol Örgütünün (CDSCO), ölüm oranının artmasında potansiyel risk taşıdığı ve daha uzun kullanımda herhangi bir faydalı etkisi olmadığı gerekçesiyle ilacın 10 gün kullanımına karşı olduğu kaydedildi.

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Klinik deneyler ilacın süreci azalttığını gösterdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 1 Mayıs'ta, Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir'in Kovid-19 tedavisinde "acil durum kullanımına" onay vermişti.

  • Firma, 13 Mayıs'ta, 4 Hindistan ve 1 Pakistan firmasıyla Remdesivir'in üretimi ve dağıtımında anlaşmıştı. DCGI, kamuya ait ve özel hastanelerde üçüncü aşama klinik deneme yürütmek üzere izin vermişti.

Klinik deneyler sonucu şimdiye kadar sadece Remdesivir'in Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı belirtiliyor.

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