Dünya Hindistanda tecrit uygulaması 3 Mayısa kadar uzatıldı
ASYA

Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde uygulanan 'tecrit' 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. Hindistan'da salgından 358 kişi öldü, 10 bin 541 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Hindistan'da vaka sayısı 10 bini aştı.
Hindistan'da vaka sayısı 10 bini aştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, halkın 3 Mayıs'a kadar evlerinde kalmayı sürdürmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Modi, Kovid-19 salgınının sıcak noktalarından uzak bölgelerde, günlük kazançla geçinen yoksullara yardım amacıyla bazı kısıtlamaların 20 Nisan itibarıyla hafifletileceğini söyledi.

3 Mayıs'a kadar her Hindistanlının tecrit altında yaşayacağını belirten Modi, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Tüm Hindistanlılardan talebim şu; yeni tip koronavirüsün diğer bölgelere yayılmasını önleyelim. Ülke, sosyal mesafe ve tecritten büyük fayda sağladı. Sadece ekonomik açıdan bakarsak pahalıya mal olduğu görülür. Büyük bedel ödemek zorundaydık. Ancak Hindistanlıların yaşamlarıyla kıyaslanamaz."

Hindistan'da Kovid-19'dan 358 kişi öldü, 10 bin 541 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Hindistan'da koronavirüse dikkat çekmek için sıra dışı yöntem
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Hindistan'da koronavirüse dikkat çekmek için sıra dışı yöntem
Dünyanın bir çok ülkesinde koronavirüs salgınına karşı dikkat çekmek için ilginç yöntemlere başvuruluyor. Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde otomobil müzesi sahibi K.Sudhakar, koronavirüse (Kovid-19) dikkat çekmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için virüs şeklinde araba üretti.


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