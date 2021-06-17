Hindistan’da yeşil mantar enfeksiyonu paniğe yol açtı

Hong Kong'da muhalif 'Apple Daily' gazetesine 500 polisle baskın

Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesine 500 polis memuru ile gerçekleştirilen operasyonda çalışanların bilgisayarları ve belgelerinde arama yapılırken, bazı bilgisayarlara el konuldu.



Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı isimlere yönelik operasyonlar sürüyor. Hong Kong polisi, yerel saatle 07.30 civarında medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesinin ofisine baskın gerçekleştirerek tüm giriş-çıkışları kapattı.



500 polisin yer aldığı operasyonun, gazetenin 'ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği' gerekçesiyle düzenlendiği belirtildi. Gazetenin 2019'dan beri ülkeleri Hong Kong ve ana kara Çin'e yaptırım uygulamaya çağıran 30'dan fazla yazı yayınladığı vurgulandı.



