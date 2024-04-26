Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Buna rağmen bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti.

Gayrimenkul platformu Endeksa, Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 73 yükseldi. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin liraya çıktı..

İstanbul'da konut fiyat artışı yüzde 65 ile neredeyse enflasyonun altında kaldı. Kentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu. Ankara'da konut fiyatı yüzde 87 yükseldi, ortalama 2 milyon 578 bine çıktı.

En çok konutun satıldığı üçüncü il olan Antalya'da ise yıllık değer artışı yüzde 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 750 bin liraya yükseldi.

HATAY'DA KONUT FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Konutun en fazla değerlendiği il, deprem felaketini yaşayan Hatay oldu. Konut sayısındaki azalma nedeniyle fiyatlar bir yılda yüzde 113 arttı.

Hatay'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 845 bine çıktı. Fiyat artışında Hatay'ı yüzde 98 ile Erzurum ve yüzde 93 ile Muğla takip etti. Erzurum'da ortalama konut fiyatı 1 milyon 865 bine, Muğla'da 7 milyon 193 bin liraya yükseldi.

KONUT FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ YÜKSELDİ Mİ?

Konut fiyatlarında artış şubat ayında devam etti. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 2,2'lik artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise fiyat artışı, 2019 Aralık'tan bu yana ilk kez enflasyonun altında kaldı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1.216 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azaldı.

Şubat ayında enflasyon yüzde 67,07 olarak açıklanmıştı. Böylece konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez manşet enflasyonun altında kaldı. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 artış görüldü.