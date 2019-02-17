Dünya Hindistanın ilk hızlı treni bozuldu İneğe çarpmış olabilir
ASYA

Hindistan'ın ilk hızlı treni bozuldu: İneğe çarpmış olabilir

Hindistan'ın en hızlı treni, Başbakan Narendra Modi tarafından törenle tanıtıldıktan bir gün sonraki ilk yolculuğunda bozuldu.

Haber Merkezi Reuters
Yolcular başka bir trenle Delhi'ye götürüldü.
Yolcular başka bir trenle Delhi'ye götürüldü.

Hindistan'ın en hızlı treni, Başbakan Narendra Modi tarafından törenle tanıtıldıktan bir gün sonraki ilk yolculuğunda bozularak hüsrana uğrattı.

  • Yarı hızlı kategorisinde yer alan ve denemelerde saatte 180 kilometre hıza kadar çıkan Vande Bharat Express adlı tren Delhi'den Varanasi'ye gidiş dönüş yolculuğunun dönüş kısmında arızalandı.

Sorunun kaynağı tespit edilmeden önce bir demiryolu sözcüsü, trenin bir ineğe çarpmış olabileceğini öne sürmüştü.

Frenlerin sıkışmasının hemen ardından vatmanlar son dört vagonda duman tespit etti. Tüm kompartımanlarda elektrikler kesildi.

İlk yolculuk olması nedeniyle trendeki yolcuların çoğu gazeteci ve demiryolu görevlilerinden oluşuyordu.

Trendeki arızanın frenlerin kendiliğinden sıkışması olduğu tespit edildi.

‘İNEĞE ÇARPMIŞ OLABİLİR’

İneğe çarptı iddialarının üzerine Hint NDTV kanalı trenin ön tarafında herhangi bir hasar olmadığını gösterdi.

Yarı hızlı kategorisindeki trenin Pazar günü ticari yolculuklara başlaması bekleniyor. Tren Delhi ile Varanasi arasındaki yolculuğu altı saat kısaltacak, yolculuk süresi 10-11 saatten 4-5 saate inecek.

Hindistan'da inek idrarı sütünden daha pahalı
DÜNYA
Hindistan'da inek idrarı sütünden daha pahalı

Hindistan'da otel yangını: 17 ölü
DÜNYA
Hindistan'da otel yangını: 17 ölü

Hindistan'da bölücü yasa onaylandı
DÜNYA
Hindistan'da bölücü yasa onaylandı
/**/
Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
Kasımpaşa'da gol sesi

Kasımpaşa'da gol sesi

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.
CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.
Fotoğrafı paylaştı

Fotoğrafı paylaştı

Sarı lacivertli futbolcu fotoğrafa bu notu yazdı.
Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Binali ​Yıldırım yeni projesini ilk kez açıkladı.
Darbe ifadesinden çark etti

Darbe ifadesinden çark etti

​Cuntacı general 87 şehidin ölümünden sorumlu.
Arabasınıyıkatanlar dikkat

Arabasınıyıkatanlar dikkat

Çizilen araç için başvuru yapılabilecek.
Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Erverdi yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.
7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

Daha şimdiden 36 madalyaya sahip.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor.
Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Park halindeki iki araç duvarın altında kaldı.
Pazartesi derbisi

Pazartesi derbisi

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının saati sürpriz oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.